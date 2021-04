Arrêtez tout! Un nouveau teaser de Dexter est sorti! [VIDÉO]

Partager







Un tout nouveau teaser de la série culte Dexter vient de sortir et cette fois-ci, on voit enfin le personnage! De quoi nous mettre sous la dent et nous faire patienter encore quelques mois avant le début de la nouvelle saison.

• À lire aussi: Dexter: un premier «teaser» pour le retour de la série [VIDÉO]

Pour faire suite au premier teaser de la semaine dernière, on trouve enfin notre protagoniste préféré, interprété par Michael C. Hall, contemplant la nature par la fenêtre. Du même coup, on aperçoit le reflet de quelqu’un qui se débat, visiblement enroulé dans un plastique et du ruban gris. Dexter se tourne ensuite vers la caméra et la fixe avec un sourire.

Il sera intéressant de voir comment Dexter s'en sort après huit ans d’absence. Visiblement, il n'a pas perdu son petit côté dangereux...

Le retour de Dexter devrait avoir lieu en automne sur Showtime avec 10 épisodes.

Rejoignez notre serveur Discord!

s