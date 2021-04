Faire plus de 75 appels pour trouver un logement en Gaspésie

Partager







Lorsque Marie-Eve Poirier a décidé de retourner au bercail à la Baie-des-Chaleurs, en avril 2019, elle a dû faire plus de 75 appels à des propriétaires de logements pour finalement en trouver un.

• À lire aussi: Les chalets locatifs envahissent les régions

• À lire aussi: Percé adopte un règlement pour freiner la frénésie des chalets locatifs

Ce qu’elle a réussi à trouver à la dernière minute était beaucoup plus grand – et plus cher – que ce qu’elle cherchait, mais elle n’avait pas d’autre choix que le prendre.

En Gaspésie, la pénurie de logements dure depuis plusieurs années déjà. Et comme la Baie-des-Chaleurs et Percé sont des coins hautement touristiques, la situation est encore pire qu’ailleurs dans la région, dit-elle.

«Il y a vraiment une grosse problématique causée par les locations pour l’été. Les locateurs préfèrent louer à la semaine parce que c’est plus rentable pour eux. De cette façon, ils peuvent faire l’équivalant d’un mois de revenus en une seule semaine», explique la jeune femme de 32 ans, directrice générale de l’organisme S.E.M.O. Gaspésie-Les Îles, qui travaille à l’intégration de personnes handicapées sur le marché du travail.

• À lire aussi: Faire 50 000$ par année... et vivre sur une terre agricole sans eau potable

• À lire aussi: Voici comment ne PAS être un vacancier problématique quand on loue un chalet

À l’époque, Marie-Eve Poirier avait aussi un chien, ce qui ajoute un coefficient de difficulté dans la recherche de logement. «Très peu de propriétaires acceptent les animaux de compagnie dans la région, ce qui réduit considérablement le nombre d’options», confirme-t-elle.

Acheter la maison de son beau-père

Depuis, Marie-Eve Poirier s’est fait un copain et a récemment emménagé avec lui, dans la maison de son père, qu’il louait.

Le couple est actuellement en processus d’achat de cette propriété. «Ce n’était pas nécessairement notre premier choix. On voulait plutôt acheter un terrain et se faire bâtir une maison, mais on s’entend qu’avec la COVID-19, on a dû abandonner le projet», raconte Marie-Eve Poirier.

Lorsqu’elle a quitté son logement le 1er avril dernier, son propriétaire n’a même pas eu besoin de l’afficher sur le marché. Il s’est loué presque instantanément grâce au bouche-à-oreille. «Plusieurs locateurs louent à des connaissances, c’est comme s’il y a un marché parallèle du logement.»

• À lire aussi: La crise du logement, du jamais-vu en 30 ans à Montréal

• À lire aussi: Voici le montant requis pour une mise de fonds dans chaque région du Québec

Nouveaux employés à la recherche de loyers

Parallèlement, les employeurs gaspésiens profitent de l’engouement pour s’exiler vers les régions afin d’embaucher de la main-d’œuvre venue d’ailleurs. Et ça ne fait qu’exacerber la crise du logement dans la région, ajoute-t-elle.

«On le voit sur les groupes Facebook de recherche de logements : ils sont nombreux à avoir récemment trouvé un emploi et à vouloir louer rapidement. Les réponses se résument à leur souhaiter bonne chance dans leur démarche, parce qu’en ce moment, ils ne trouveront rien.»

Des vidéos qui pourraient vous intéresser:

Des amateurs de plein air s'installent à Murdochville et redonnent un deuxième souffle au village

s

Sept jeunes créent une coop et transforment Rivière-à-Claude, un village de 126 habitants