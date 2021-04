La pop lo-fi de Laura Lefebvre et autres suggestions culturelles

Partager







Laura Lefebvre nous offre un EP doux et coloré, France Culture explore dans un balado la vie sans sexualité et Sarra El Abed nous présente des femmes inspirantes dans un court documentaire; voilà nos suggestions culturelles de la semaine.

Un vidéoclip de La Fièvre déjà primé à l'international

Le duo La Fièvre présente dans le vidéoclip Faudra faire mieux la chanson au même titre ainsi que l’intro de leur album. Véritable œuvre cinématographique, le court métrage nous ouvre la porte vers l’univers pop abrasif et glauque mais si fascinant du tandem originaire de Rimouski. L’œuvre a déjà remporté le Prix spécial du jury du Uruvatti international Film Festival et celui des Meilleurs costumes au Rome Independant Prisma Award. Bref ça vaut la peine de le visionner !

Disponible sur la chaîne YouTube de La Fièvre

Un balado sur la vie sans sexualité

« Vivre sans sexualité » : c’est la thématique qu’explore en quatre épisodes LSD : La série documentaire, un passionnant balado produit par France Culture. À travers plusieurs témoignages, on y découvre la réalité des gens qui n’ont pas de relations sexuelles bien malgré eux, ou encore le raisonnement de celle et ceux pour qui c’est un choix politique de cesser de faire l’amour. La série aborde aussi l’asexualité, les vertus que peut avoir l’abstinence ainsi que le jugement de la société qui pèse sur ceux qui choisissent de faire une pause de sexe.

Disponible sur les plateformes d’écoute en continu

Le nouvel EP kitsch et sensuel de Laura Lefebvre

La Terre est plate : voilà un titre d’album qui pourrait vous repousser s’il vous fait penser au conspirationnisme, mais ne vous arrêtez pas là! Ce EP de Laura Lefebvre aborde plutôt le fait que le temps est long, parfois. Pop lo-fi, sonorité des années 70, désinvolture assumée; cet opus a tout pour plaire. En bonus, on a même droit à un vidéoclip coloré de la chanson-titre en duo avec Valence.

Disponible sur toutes les plateformes d’écoute en continu

Le documentaire Y’a pas d’heure pour les femmes

La Québécoise d’origine tunisienne Sarra El Abed effectue un retour aux sources avec ce rafraîchissant documentaire féministe. On se retrouve dans un salon de coiffure de Tunis, à la veille des élections présidentielles, dans une véritable bulle où les femmes se sentent libres de dire ce qu’elles pensent et nous, spectateurs, on se sent presque comme un enfant qui observe ce qui se déroule dans le salon en attendant que sa maman termine de se faire coiffer. Quelles femmes inspirantes!

Disponible du 29 avril au 9 mai sur www.hotdocs.ca

Lancement virtuel pour le fameux premier album de Charlotte Cardin

Ça y est! Le premier album de Charlotte Cardin, Phoenix, est sorti! Pour célébrer en grand, la chanteuse convie tous ses fans à un lancement virtuel jeudi. Elle y présentera bien sûr les chansons de l’album, mais la mise en scène permettra également de se remémorer les débuts de Charlotte Cardin ainsi que son parcours jusqu’à aujourd’hui. À mi-chemin entre un long métrage et un concert, cet événement sera certainement mémorable!

Le jeudi 29 avril via www.momenthouse.com/charlottecardin - Les billets sont 20$

- Avec Camille Dauphinais-Pelletier