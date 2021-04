Malte offrira jusqu’à 300 $ par voyageur vacciné dès le 1er juin

Partager







Les personnes vaccinées pourront profiter de leur séjour sur l’île méditerranéenne sans contrainte sanitaire en plus de recevoir un bonus allant jusqu’à 200€ (près de 300 dollars canadiens) par voyageur dès que le pays rouvrira ses frontières le 1er juin.

C’est plus de 38 000 visiteurs qui pourront profiter de la générosité du gouvernement maltais selon le principe du «premier arrivé, premier servi», a indiqué au Figaro le ministre du Tourisme, Clayton Bartolo, au début du mois.

Le plan de relance de 20 millions d’euros (près de 30 millions de dollars canadiens) prévoit notamment un soutien aux professionnels du secteur touristique et la fameuse aide financière de 300$ aux voyageurs étrangers.

Mis en place pour aider les hôtels de l’île, le plan exige que les touristes séjournent au moins trois nuits dans l'un des établissements de 3 à 5 étoiles participants.

Les montants seront distribués comme suit : 200€ (300$) pour un cinq-étoiles, 150€ (225$) pour un quatre-étoiles et 100€ (150$) pour un trois-étoiles. Le montant sera augmenté de 10% pour ceux qui séjourneront sur l’île de Gozo, située à 3 km au nord de Malte.

La subvention est financée moitié-moitié entre le gouvernement et les hôteliers.

Nouvelles conditions d’entrée

Dès le 1er juin , les conditions d’entrée pour les touristes dépendront de la situation sanitaire de leur pays d’origine.

Un système de couleur sera appliqué:

Zone rouge : Seules les personnes ayant reçu la deuxième dose d’un vaccin contre la COVID-19 au moins 14 jours avant la date de leur départ pourront voyager librement. Cette zone de couleur s’adresse uniquement aux ressortissants de l’UE.

Zone orange : Comme les pays en zone rouge, seules les personnes complètement vaccinées pourront voyager librement. Les voyageurs non vaccinés devront présenter un test PRC négatif effectué 72 heures ou moins avant leur arrivée.

Zone verte : Aucune contrainte... mais aucun pays ne fait partie de cette catégorie présentement.

Malte est le pays qui affiche le taux de vaccination le plus élevé de l’Union européenne et le deuxième en Europe, derrière le Royaume-Uni. En date du 27 avril, environ 250 000 personnes, soit 49,70% de sa population, avaient été vaccinées, selon le site Our World in Data. Le pays prévoit avoir vacciné l’ensemble de sa population d’ici la mi-août.

À titre comparatif, le Québec a administré 3 039 512 doses de vaccins jusqu’à présent, pour un total de 35% de sa population. Le chiffre inclut environ 70 000 injections d’une deuxième dose.

L’île de Malte a accueilli 2,7 millions de voyageurs étrangers en 2019, mais la fréquentation a chuté de 70% depuis le début de la pandémie.