Possible de se loger pour 500 ou 600$? Voici combien vous coûterait un loyer dans 5 villes du Québec

François Legault avance qu’un étudiant peut s’attendre à payer entre 500 et 600$ pour un logement en colocation à Montréal. A-t-il raison? Pour en avoir le cœur net, on a compilé plus de 1000 annonces d’appartements à louer sur Kijiji, dans la métropole et dans quatre autres grandes villes au Québec.

L'objectif de notre enquête? Déterminer en moyenne le prix d’un loyer pour une chambre en colocation, pour un 1 1⁄2 ou un 2 1⁄2 (probablement pour une personne seule) et pour un 4 1⁄2 (que vous pourriez partager avec un coloc). Ça vous donnera aussi une idée de ce à quoi peut ressembler un logement dont le loyer correspond au prix moyen dans chacune des villes et des catégories.

Montréal

Sans surprise, c’est à Montréal où les loyers sont les plus chers. Pour notre analyse, qui n’est pas scientifique, nous avons sélectionné les quartiers de Rosemont–La Petite-Patrie, de Villeray, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Côte-des-Neiges, qui sont parmi les plus populaires auprès des étudiants.

Nous avons cependant exclu Le Plateau-Mont-Royal de notre recherche, où les loyers sont reconnus pour être particulièrement chers.

Rosemont–La Petite-Patrie

Vous pouvez vous en tirer pour 530$ par mois pour une chambre en colocation.

Pour un 1 1⁄2 ou un 2 1⁄2 (les deux étant regroupés dans la même catégorie sur Kijiji), il vous faudra débourser 765$ par mois.

Le loyer mensuel double presque si vous cherchez un 4 1⁄2. Son prix moyen est de 1335$.

Villeray

Le prix des loyers dans Villeray est similaire à celui des loyers dans Rosemont. C’est environ 10$ de plus qui sortiront de vos poches pour une chambre en colocation, dont le loyer est, en moyenne, de 540$ par mois.

Pour un 1 1⁄2 ou un 2 1⁄2, c’est un peu plus cher: vous devrez payer 890$ par mois.

Le prix d’un 4 1⁄2 se situe en moyenne à 1400$ mensuellement.

Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Au sud de la rue Sherbrooke, dans Hochelaga, les prix peuvent surprendre. Si la chambre en colocation est la moins chère des quartiers sélectionnés, à 500$...

... vous pourriez faire le saut si vous cherchez un 1 1⁄2 ou un 2 1⁄2.

Au moment d’écrire ces lignes, le prix moyen pour ce type de logement est de 1030$ par mois. À noter que l’échantillonnage plus restreint a fait bondir la moyenne pour ces appartements.

C’est à Hochelaga où vous pouvez vous attendre à payer le moins cher pour un 4 1⁄2, non seulement à Montréal, mais aussi dans les autres villes compilées. Le loyer moyen y est de 800$ par mois.

Côte-des-Neiges

Plus à l’ouest, vous paierez 585$ par mois pour une chambre en colocation.

Pour un studio ou un 2 1⁄2, les loyers mensuels tournent autour de 970$.

Et pour les 4 1⁄2, attendez-vous à signer des chèques de 1840$ par mois. Lors de notre compilation, nous avons vu de nombreux appartements neufs ou construits récemment, ce qui peut contribuer à augmenter la valeur des loyers.

Québec

Dans la ville de Québec, les étudiants ciblent particulièrement deux quartiers en raison de leur proximité avec les cégeps et l’université: Limoilou et Sainte-Foy. Ce sont ces deux arrondissements auxquels nous nous sommes intéressés.

Limoilou

Pour une chambre en colocation, prévoyez un budget de 410$ par mois.

De leur côté, les 1 1⁄2 et 2 1⁄2 dépassent la barre des 700$.

Un 4 1⁄2 vous coûtera environ 200$ de plus, soit 930$.

Sainte-Foy

Très peu de différences entre le prix pour une chambre en colocation un peu plus à l’ouest, dans Sainte-Foy, où elle est affichée en moyenne à 400$.

Attendez-vous à débourser 715$ pour un 1 1⁄2 ou un 2 1⁄2.

Ce sont les 4 1⁄2 qui se distinguent le plus entre les deux quartiers, où ils sont 1205$ en moyenne par mois.

Trois-Rivières

Vous trouverez la chambre en colocation la moins chère – parmi les villes analysées – au bord de l’autoroute 40 entre Montréal et Québec. Le loyer moyen pour l’une d’entre elles est de 325$ par mois.

Pour un peu plus d’une centaine de dollars de plus, vous pourriez habiter dans un 1 1⁄2 ou un 2 1⁄2 à 435$ par mois.

Enfin, pour un 4 1⁄2, les loyers sont en moyenne 1115$ par mois.

Gatineau

La chambre en colocation à Gatineau arrive bonne deuxième au palmarès des prix les plus chers, tout juste derrière Côte-des-Neiges. Les loyers coûtent en moyenne 580$ par mois dans cette ville de fonctionnaires (et voisine d’Ottawa, où les prix des loyers sont particulièrement hauts).

Prévoyez une somme de 835$ pour vous y loger dans un 1 1⁄2 ou un 2 1⁄2.

Et pour un 4 1⁄2, les prix moyens grimpent à 1370$.

Sherbrooke

En Estrie, à Sherbrooke, les chambres en colocation sont affichées à 345$ par mois.

Pour avoir votre petit cocon à vous, un 1 1⁄2 ou un 2 1⁄2 se détaille mensuellement à 570$ en moyenne.

Enfin, pour bénéficier de deux chambres fermées, il faudra prévoir 1030$ par mois pour un 4 1⁄2.