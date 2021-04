Voici quels sont les 3 films de la réalisatrice oscarisée Chloé Zhao et où vous pouvez les voir

Partager







Chloé Zhao est la deuxième femme – et la première femme de couleur – à avoir remporté l’Oscar de la meilleur réalisatrice pour son film Nomadland. Voici trois longs métrages à voir pour découvrir son univers.

1. Nomadland

C'est quoi?

Nomadland raconte l’aventure de Fern (Frances McDormand), une sexagénaire qui part vivre en nomade dans l'Ouest américain à bord d’une camionnette après avoir tout perdu dans une crise économique. Le film est sorti en 2020, et il a remporté l'Oscar du meilleur film de l'année (en plus de valoir à Chloé Zhao l'Oscar de la meilleure réalisatrice).

On peut voir ça où?

Le film est actuellement diffusé dans plusieurs salles de cinéma à travers la province, et on peut aussi le voir sur Disney+.

2. The Rider

C'est quoi?

L’histoire du film The Rider est centrée autour du personnage de Brady, un jeune Américain faisant partie du peuple autochtone Lakota, qui a dû abruptement cesser sa carrière dans le rodéo après un accident. Pauvreté, maladie mentale et dépendance font partie des enjeux abordés dans ce film réalisé en 2017 et acclamé par la critique.

On peut voir ça où?

Le film est disponible sur les plateformes Club illico, ICI TOU.TV, iTunes, YouTube et Google Play.

3. Songs My Brothers Taught Me

C'est quoi?

Le sujet principal de Songs My Brothers Taught Me : le lien entre John et Jashaun, qui sont frère et sœur et qui habitent dans la réserve autochtone Pine Ridge, aux États-Unis. John choisira-t-il de quitter l’endroit pour aller vivre avec sa copine à Los Angeles, ou fera-t-il sa vie près de sa famille? Vous le découvrirez à la fin de ce film, le tout premier à avoir été réalisé par Chloé Zhao, en 2015.

On peut voir ça où?

Le film est disponible sur iTunes.

*

