La célèbre Disaster Girl a maintenant 21 ans et elle vient de faire 600 000$ en vendant son meme

Dix-sept ans après être devenue une icône du web, Disaster Girl a finalement trouvé le moyen de monétiser sa photo légendaire.

De son vrai nom Zoe Roth, Disaster Girl avait connu la web-gloire à partir de 2005, quand son père l’avait photographiée devant une maison en flammes près de chez elle.

Sa moue et son regard malicieux pouvaient alors laisser croire qu’elle avait allumé l’incendie.

La photo s’était ensuite frayé un chemin sur Internet, où elle avait été reprise à toutes les sauces.



Prenant aujourd’hui conscience de la valeur monétaire d’une image aussi icônique, Roth a décidé de la mettre aux enchères sous forme de NFT, les fameux non-fongible tokens, qui sont en quelque sorte des oeuvres d’art ou des objets de collection virtuels et infalsifiables.

Ainsi, il y a quelques jours, la version NFT de la photo de la Disaster Girl a été mis à l’encan virtuel et, en à peine 24 heures, elle a été vendue pour 180 Ethereum (ETH), soit 609 000 dollars canadiens selon le cours actuel.

AFP Zoe Roth, en juillet 2019

De plus, futée comme une renarde, la jeune femme a fait en sorte que son père et elle reçoivent 10% du montant de la vente, chaque fois que le NFT changera de propriétaire dans le futur.

Selon le New York Times, elle prévoit partager sa nouvelle fortune avec sa famille et faire des dons à des organismes de charité.

