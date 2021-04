Ratchet & Clank: Rift Apart dévoile encore plus de gameplay dans un nouvel aperçu

Partager







Avec (le très difficile, mais très bon) Returnal désormais sur les tablettes, les regards se tournent maintenant vers la prochaine exclusivité qui débarquera sur la PlayStation 5, Ratchet & Clank: Rift Apart.

Dans une présentation State of Play diffusée jeudi, Sony a dévoilé un nouvel aperçu du gameplay du prochain jeu de la franchise d’Insomniac Games, commenté par le directeur créatif du titre, Marcus Smith.

La vidéo d’une quinzaine de minutes permet notamment de découvrir les rues futuristes de Nefarious City, qui semblent ne rien avoir à envier à l’univers dystopique d'un Blade Runner. On y voit aussi de nouveaux mouvements, comme le sprint fantôme et la course murale, de même que Rivet, la nouvelle protagoniste jouable, en action.

Par ailleurs, la séquence met une fois de plus en lumière l’utilisation des avancées technologiques de la PS5, avec notamment des déplacements instantanés entre différentes dimensions. On y explique aussi comment le titre utilisera les gâchettes adaptatives et le retour haptique pour rehausser la prise en main des armes.

Encore une fois, ce nouvel aperçu de Rift Apart se montre fort prometteur et se veut de très bon augure pour la suite des aventures de Ratchet, Clank et, maintenant, Rivet.

Ratchet & Clank: Rift Apart paraîtra exclusivement sur PS5 le 11 juin prochain.

