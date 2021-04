10 nouveaux couples formés depuis le début de l’année

Partager







L’année 2021, qui n’est même pas à moitié chemin, est déjà remplie de rencontres étonnantes et de relations amoureuses hyper romantiques.

Faisons le tour de quelques couples qui ont fait les potins depuis les derniers mois.

1. ALEX BERTHIAUME ET DAVID DESMARAIS

Ils forment assurément le couple chouchou de l'édition 2021 de L'amour est dans le pré. Leur coup de foudre a bouleversé les téléspectateurs devenus en admiration devant leur compatibilité.

2. COLE SPROUSE ET ARI FOURNIER

L'interprète de Jughead Jones dans la série Riverdale a retrouvé l'amour après sa séparation avec Lili Reinhart... c’est avec la Québécoise et mannequin Ari Fournier qu’il s’est mis en couple.

3. LYSANDRE NADEAU ET CLAUDE BÉGIN

À la fin février, Lysandre Nadeau et Claude Bégin ont officialisé leur relation amoureuse sur les réseaux sociaux, soit quelques jours après avoir quitté la téléréalité Big Brother célébrités. Depuis, ils semblent filer le parfait bonheur!

4. ÉLOÏSE LAFRENIÈRE ET ÉTIENNE PAQUIN

C'est le 28 février dernier qu'Éloïse annonçait être en couple avec un ancien participant d'Occupation Double Portugal... Étienne Paquin. Selon ce dernier, ils se seraient acoquinés sur une application de rencontre.

5. VANESSA HUDGENS ET COLE TUCKER

Une autre relation qui avait été officialisée à la Saint-Valentin, celle de la chanteuse Vanessa Hudgens et du joueur de baseball, Cole Tucker. Il faut dire que la rumeur de leur union circulait depuis novembre 2020.

6. EMY-JADE GREAVES ET TOMMY KIMPTON

C’est après un peu plus de deux ans de relation que Emy-Jade et Tommy avaient rompu. Finalement, en janvier 2021, les deux influenceurs avaient annoncé avoir réalisé être plus heureux ensemble et ils donnaient ainsi une seconde chance à leur couple.

7. JOJO SIWA ET KYLIE PREW

Kylie Prew a fait de la chanteuse et danseuse JoJo Siwa, selon les dires de cette dernière, la «plus heureuse» qu’elle n’ait «jamais été». JoJo a révélé que Kylie était sa «meilleure amie» avant de devenir son amoureuse le 8 janvier 2021.

8. BILLIE EILISH ET MATTHEW TYLER VORCE

Billie spotted with Matthew Tyler Vorce recently pic.twitter.com/Lw64BKbSeT — Billie Eilish Tours (@billieeilishtrs) April 19, 2021

Les rumeurs veulent que Billie Eilish et Matthew Tyler Vorce soient en couple. C’est que la chanteuse a été photographiée profitant d'une promenade avec l’acteur à Santa Barbara en Californie. Sur certaines photos, nous voyons l'interprète de Bad Guy reposer sa tête sur les épaules du jeune homme. Idylle à suivre...

9. LUCY HALE ET SKEET ULRICH

L'acteur de Riverdale, Skeet Ulrich, a été photographié dans les rues de Los Angeles, très proche de l’actrice de Pretty Little Liars, Lucy Hale, en février dernier! Ils ont été vus en train de se tenir les mains, puis de s’embrasser. Depuis, ils seraient inséparables.

10. PHOEBE DYNEVOR ET PETE DAVIDSON

wenn

Bien qu'ils n'aient pas confirmé leur union, la vedette de Bridgerton et l'humoriste de SNL seraient plus que des bons amis et auraient même été aperçus avec des colliers agencés avec leurs initiales (P et D). Phoebe aurait passé plus de temps qu'à l'habitude à New York, où Pete habite et travaille, ce qui a alimenté la machine à rumeurs. Pete Davidson a également avoué être en couple avec son «crush célébrité», mais il n'a pas dévoilé l'identité de celui-ci... À suivre!

