Quoi faire à Montréal en mai : 21 activités à inscrire à l'agenda

Ça y est, le mois de mai est bel et bien commencé et c’est le moment de profiter de la ville plus que jamais!

Le couvre-feu passe à 21h30 dès le 3 mai, les magnolias sont en fleurs, les boissons «prêts-à-boire» inondent les tablettes des dépanneurs, la saison chaude est définitivement à notre porte!

Voici donc 21 suggestions d’activités à faire en mai à Montréal pour profiter de la ville et ses alentours au maximum :

1. Manger une tonne de croissants pour la Fête du Croissant

Commencez votre mois de mai en mangeant des croissants! La Fête du croissant est de retour pour une 10e année et des dizaines de boulangeries et cafés offrent leur croissant à 1$ pour l’occasion.

Plus de détails ici.

2. Bruncher du resto Grand-Mère Poule au parc Molson

Le populaire resto de brunch de la rue Beaubien propose à ses clients de réserver une table de pique-nique et des chaises lors de leur commande de bouffe. Comme l’établissement se trouve directement en face du parc Molson, vous pouvez aller vous y installer avec tout le nécessaire et rapporter votre table et chaise au restaurant une fois le brunch terminé.

Plus de détails ici.

3. Admirer les magnolias et pommiers en fleurs

Le mois de mai débute avec les magnolias qui sont en fleurs et se termine habituellement avec la floraison des pommiers. C’est donc le mois parfait pour prendre des longues marches afin d’admirer ces magnifiques arbres à leur meilleur!

4. Manger sa première bouffe de foodtruck de la saison

Les foodtrucks ont lancé leur saison 2021 en avril alors si vous n’avez pas encore mangé votre première bouffe de votre camion de bouffe de rue préférée, consultez le calendrier des sorties gourmandes sur le site cuisinederue.org.

5. Participer à une soirée Cidre et Yoga

Dans le cadre de la Semaine du cidre du Québec, la Cidrerie Lacroix collabore avec le studio Idolem Yoga St-Eustache pour offrir deux soirées «Cidre et Yoga» le 6 et 13 mai. Trois cours par journées seront offerts et vous devez réserver votre place par téléphone auprès du studio au 514-894-6048. En raison de la situation sanitaire, seulement 8 places sont disponibles par cours. Le coût est de 12$ la séance et la Cidrerie Lacroix offrira au cout de 25$ une boite à lunch à emporter ou à manger à l’extérieur comprenant des cidres de la maison.

Plus de détails ici.

6. Goûter à une tonne de pizzas pendant la Semaine de la Pizza

La première Semaine de la Pizza se déroule du 1er au 7 mai ce qui veut dire que vous avez 7 jours pour manger autant de pizzas que vous le voulez sans vous faire juger!

Plus de détails ici.

7. Manger sa première crème glacée du Kem Coba

L’ouverture de la crèmerie Kem Coba est toujours très attendue auprès des Montréalais. Maintenant que c’est chose faite, allez vite vous chercher un cornet à la succursale du Plateau ou de Tétreaultville.

Plus de détails ici.

8. Visiter gratuitement un verger en fleurs et prendre une tonne de photo

Il n’y a rien comme les fleurs de printemps pour mettre un peu de magie dans nos vies. Voilà pourquoi le Verger du Flanc Nord vous propose de vous balader dans ses champs durant la période de la floraison, et ce gratuitement.

Plus de détails ici.

9. Pique-niquer le «panier BBQ» du resto Palme

Pour un second été, l’établissement a décidé d’offrir des paniers de pique-nique parfaits pour nourrir 4 personnes comprenant absolument tout ce dont vous avez besoin, même un barbecue! Vous devez absolument en faire l’expérience!

Plus de détails ici.

10. Assister à un spectacle EN VRAI au Festival Santa Teresa

Le Festival Santa Teresa a officiellement lieu cette année et propose 5 spectacles dans l’Église Sainte-Thérèse-d'Avila en mode distanciation sociale, du 19 au 23 mai. Les billets sont actuellement en vente mais faites vite car le premier spectacle est déjà complet au moment d’écrire ces lignes.

Plus de détails ici.

11. Aller prendre de belles photos au Phare de Lachine

Partir à la découverte du parc Saint-Louis et son phare à Lachine est une belle activité à faire lors d’une journée ensoleillée. Allez-y en vélo et apportez ce qu’il vous faut pour pique-niquer au bord de l’eau.

Plus de détails ici sur le Phare de Lachine.

12. Patiner à l’Atrium Le 1000

Il est possible de patiner sur la glace intérieure de l’Atrium Le 1000 toute l’année! Ne rangez donc pas vos patins trop loin et dès qu’il annonce moins beau, réservez votre place par téléphone au 514 395-0555. Pendant la pandémie, les places sont limitées et doivent être réservées. Un billet d’entrée donne accès à une plage horaire prédéterminée de 90 minutes.

13. Prendre l’apéro au parc avec un «kit» du Pit Caribou

Pour pimenter vos sorties au parc La Fontaine, le pub Pit Caribou propose le «Kit Pit», soit un ensemble de bières et de grignotines parfait pour vos après-midi au parc La Fontaine.

Plus de détails ici.

14. Découvrir le parc Connaught

Le parc Connaught se démarque par son architecture unique et sa «forêt» urbaine qui donne l’impression de voyager. L’endroit possède de nombreux aménagements paysagers où poussent des dizaines et des dizaines de fleurs différentes.

Plus de détails ici.

15. Boire un flotteur cold brew du Noble Café

Si vous n’avez encore jamais goûté au flotteur cold brew du Noble Café, vous manquez définitivement quelque chose! Cette sortie est à mettre sur votre «bucket list» du mois!

16. Découvrir la nouvelle boutique de Station Service

La trop jolie boutique Station Service a déménagé au 4268 boulevard Saint-Laurent et son nouveau local vaut définitivement le détour si vous aimez le design et le beau, tout simplement. Profitez de votre visite pour vous gâter un peu avec une jolie pièce de vêtements de designers québécois.

17. Déguster un bon repas de la fête des Mères par Zoom

N’oubliez pas! Le dimanche 9 mai c’est la fête des Mères. Réservez donc tout de suite un repas à lui faire livrer pour souligner l’occasion. Vous pourrez le déguster par Zoom en famille!

• À lire aussi: Fête des Mères: les restaurants où commander un repas pour gâter votre maman [2021]

• À lire aussi: 20 idées-cadeaux 100% locales (ou presque) pour gâter sa maman à la fête des Mères [2021]

18. Profiter de la saison du homard qui commence

Le chef Chuck Hughes a transformé la fenêtre de son restaurant le Garde-manger en casse-croûte à fruits de mer. Sur le menu, on retrouve un pogo au homard qui semble assez délicieux. À essayer pendant le mois de mai!

19. Cueillir vos propres tulipes dans un champ près de Montréal

L’entreprise Tulipes.ca qui a deux champs, l’un à Boucherville et l’autre à Laval, est de retour en mai avec son concept d’autocueillette de tulipes! Vous devez réserver votre entrée avant de vous déplacer.

Plus de détails ici.

20. Visiter l'exposition à ciel ouvert à la Place des Festivals

La 3e édition de l'évènement Cuisine ta Ville: LE GRAND VOYAGE a lieu du 13 au 16 mai prochain. Pour l'occasion, une exposition à ciel ouvert sera installée en plein coeur du Quartier des spectacles. Vingt-quatre artistes se sont inspirés ou ont élaboré leurs œuvres à partir d’objets transport. Une exposition gratuite à ne pas manquer!

Plus de détails ici.

21. Prendre son rendez-vous pour se faire vacciner

D’ici le 14 mai, tous les Québécois de 18 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour ENFIN se faire vacciner contre la Covid-19. La fin de ce cauchemar sanitaire est à notre porte!

Plus de détails sur le calendrier des rendez-vous ici.

