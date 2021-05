13 citations de Maripier Morin à Tout le monde en parle

Partager







L’animatrice Maripier Morin, visée depuis l’été dernier par des accusations de harcèlement et de racisme, était sur le plateau de Tout le monde en parle dimanche soir.

D’emblée, Guy A Lepage s’est adressé aux téléspectateurs pour justifier la présence de celle qui est aussi comédienne, qui n’était pas prévue en début de semaine.

«Vous avez été nombreux à réagir quant à la présence de Maripier Morin sur notre plateau. Depuis quelque temps, les producteurs et les diffuseurs lui ont donné une deuxième chance. Puis, des nouvelles dénonciations ont été publiées dans La Presse, cette semaine. De là sa présence.»

Voici donc quelques citations à retenir du passage de la première apparition de Maripier Morin depuis l’été 2020:

1. «Il y a un grand sentiment de honte qui m’habite parce que je ne suis pas fière.»

2. «La seule chose que je peux faire, c’est reconnaître que par mes comportements et mes paroles, j’ai blessé et j’ai lésé des gens.»

3. «Le 13 juillet 2020, je suis rentrée en thérapie fermée pour 21 jours. Depuis ce temps-là, je suis suivie par un thérapeute et je vais à 3-4 meetings de groupe.»

4. «Ce que j’ai vraiment compris, et vous allez me dire que c’est la base, c’est la notion de respect. J’ai manqué de respect à tellement de monde. Je suis une alcoolique dépendante, j’ai aussi réalisé que j’étais complètement envahie du sentiment d’être aimée à tout prix et de façon maladive. Déjà ça, ensemble, ça fait un cocktail Molotov. Si tu rajoutes à ça l’ego démesuré qui vient avec la consommation...»

5. «Moi je considérais que je pouvais tout faire. J’ai transgressé la limite de l’autre. Les miennes aussi, mais surtout celles des autres.»

6. «À un moment donné, je n’avais plus conscience. Ce n’est pas normal de boire comme ça. Oui, il y a plein de monde qui m’a dit de me calmer. Je ne les écoutais pas.»

7. «Ç’a été un processus d’abord pour que je comprenne que je suis une alcoolique. Parce que pour moi, une alcoolique, c’était quelqu’un qui boit tous les jours. Moi, quand je travaillais, je pouvais être un mois sans boire. Mais après, quand je commençais, c’était comme un presto qui saute.»

On commence l’émission avec Maripier Morin, à propos de l’article paru dans La Presse samedi matin. Entrevue en ligne--> http://bit.ly/TLMEP_MaripierMorin Photo : Karine Dufour Publié par Tout le monde en parle sur Dimanche 2 mai 2021

8. «C’est comme un dédoublement de personnalité. Maripier qui travaille et Maripier qui était complètement hors de contrôle.»

9. «Les réseaux sociaux, c’est toxique. Le vecteur de haine et de violence a dépassé les bornes. Vous n’êtes pas obligé de choisir entre Safia Nolin et moi. Vous pouvez vouloir qu’elle ait sa carrière qu’elle mérite et moi la mienne.»

10. «Il a fallu que je réussisse à me valoriser. Si tu m’enlèves mon rétablissement, je n’ai plus rien.»

11. «Je pense que [depuis juillet], j’ai quand même été discrète. Là, j’ai eu des opportunités et j’avais envie et besoin de travailler. Sans commencer à me mettre partout, sur Instagram, etc.»

12. «Cet après-midi, j’ai pris la décision de retirer ma nomination du Gala Artis parce que je suis tannée de diviser. Il est temps que la lumière soit mise sur les quatre autres excellentes comédiennes avec qui j’étais en nomination. Ça aurait été plus simple que les organisateurs retirent mon nom dès le début.»

13. «Aujourd’hui, je suis capable de me regarder dans le miroir.»

