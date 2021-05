3 planètes seront en rétrograde durant le mois de mai et voici ce que ça veut dire

Partager







Mercure, Saturne et Pluton seront toutes en rétrograde à un moment en mai 2021, et cela risque d’avoir un impact sur nos vies.

Quand une planète rétrograde, cela veut dire qu’elle s’arrête sur son axe, puis repars dans le sens inverse. Cela change l’énergie de cette planète, et la met sans dessus dessous, impactant différentes sphères de nos vies.

Durant le mois de mai, nous allons ressentir les effets de trois rétrogrades. Les voici:

1. La rétrograde de Pluton du 27 avril au 6 octobre

Pluton est la (petite) planète des secrets, de la transformation et de la mort. Elle entre en rétrograde une fois par année, et celle-ci dure plusieurs mois. Puisque Pluton est loin de la Terre, nous ressentons moins les effets de sa rétrograde, mais il faut tout le même le prendre en considération,

Pluton représente aussi la toxicité et la manipulation, alors quand son énergie est inverse, nous avons moins de tolérance envers ceci. C’est donc une période favorable pour purifier les énergies autour de nous et couper les ponts avec ce qui ne nous rend pas heureux.

2. La rétrograde de Saturne du 23 mai au 10 octobre

Saturne est le papa du Zodiaque. Cette planète représente la discipline et les règles. Quand son énergie est sans dessus dessous à cause d’une rétrograde, on peut ressentir l’envie de se donner un peu de «slack»!

On aura envie de prendre des pauses et de se récompenser pour nos efforts, même quand le travail n’est pas terminé. Une autre rétrograde assez longue, et donc moins intense, c’est un moment pour réfléchir à notre éthique de travail.

3. La rétrograde de Mercure du 29 mai au 22 juin

Redoutée de tous et toutes, la rétrograde de Mercure nous fait souvent sentir comme si rien ne va comme on le veut. On envoie des courriels à la mauvaise personne, on se chicane à cause d’un malentendu, nos rendez-vous se font annuler, et la liste continue.

Cette prochaine rétrograde se déroule dans le signe du Gémeaux, le signe de la communication gouverné par la planète Mercure elle-même. Cela veut dire que les problèmes de, vous l’aurez deviné, communication, seront multiples.

