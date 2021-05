Billie Eilish dévoile un nouveau look sexy et répond aux critiques

Partager







À seulement 19 ans, la chanteuse américaine Billie Eilish en a déjà fait plus que la majorité des gens accompliront dans leur vie (oui, c’est très démoralisant).

• À lire aussi: Billie Eilish serait en couple avec un acteur

• À lire aussi: L’administration Trump croit que Billie Eilish est «en train de détruire» les États-Unis

• À lire aussi: Le chien de Billie Eilish a fait caca sur des milliers de dollars de chaussures

• À lire aussi: Billie Eilish se dévêt dans une nouvelle vidéo traitant de «body shaming»

Elle peut maintenant ajouter avoir posé pour le frontispice de l’édition britannique de Vogue à sa longue liste d’accomplissements.

Dans les pages du magazine, la jeune femme affiche un nouveau look qui rappelle l’époque glamour d’Hollywood et les mannequins pin up.

«Je n’ai jamais porté rien de moindrement semblable à ceci», a-t-elle avoué à Vogue. «Sauf quand je suis seule.»

Par contre, Eilish, qui a déjà été jugée pour son corps dans le passé, savait que s’exposer en corset pourrait déclencher de vives réactions.

«Si tu prônes la "body positivity", pourquoi portes-tu un corset? Pourquoi est-ce que tu ne montres pas ton corps?»

«Ce que je crois, c’est que je peux faire ce que je veux. L’important, c’est de faire ce qui me fait me sentir bien. Si tu veux une chirurgie esthétique, vas-y. Si tu veux mettre une robe et que certains disent que tu es trop grosse pour la porter, f*ck it. Si tu te sens bien, tu parais bien.»

Happier Than Ever, le deuxième album de la chanteuse, devrait paraître le 30 juillet prochain.

Aussi sur le Sac:

s

s