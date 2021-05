Billie Eilish pose en lingerie pour une séance photo sexy qui brise l’internet

Partager







La chanteuse Billie Eilish en a surpris plus d’un en arborant une nouvelle image plus sexy dans une magnifique séance photo.

• À lire aussi: Billie Eilish serait en couple avec cet acteur

La jeune femme de 18 ans se retrouve sur la page couverture du magazine British Vogue du mois de juin. Pour cette séance photo, Billie a troqué ses vêtements amples habituels pour un look plus mature.

Elle apparaît sur la page couverture portant un corset rose satiné, et sa chevelure blonde coiffée comme les stars hollywoodiennes des années 40 et 50.

Billie a partagé les différentes photos qui se retrouvent dans les pages du magazine sur son compte Instagram.

La première photo qu'elle a publiée a battu un record pour la vitesse à laquelle la publication Instagram a atteint un million de «likes». Wow!

Capture d'écran Instagram

On peut la voir dans différentes petites tenues, un look qu’elle a choisi et imaginé. Elle voulait rendre hommage à Hollywood et aux pin up.

Elle a par le fait même dévoilé avoir un immense tatouage sur la hanche et cuisse droite!

On ADORE ce look sur elle!

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

Billie Eilish victime de «body shaming»

s

Les 4 signes astrologiques qui font les meilleurs amoureux