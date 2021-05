Un «triple dôme» pour votre prochain séjour en nature dans les Laurentides

Partager







Vous pensiez avoir tout vu avec les dômes et les doubles dômes transparents? Eh bien non: de tout nouveaux «triples dômes» feront bientôt leur apparition dans les montagnes des Laurentides!

Bel Air Tremblant

Situés à Bel Air Tremblant, un site de mini-hébergement haut de gamme, les triples dômes devraient être disponibles pour la location à partir du mois de juillet 2021.

Chacun de ces nouveaux petits chalets est conçu pour accueillir quatre personnes et est - évidemment - composé de trois dômes.

Celui du centre abrite une cuisinette tout équipée, une salle d’eau et un salon avec foyer au gaz, chaises en peluche et grandes fenêtres.

Bel Air Tremblant

Les deux dômes des extrémités, quant à eux, abritent chacun une chambre avec lit King, baie vitrée et salle de bain complète (avec douche à effet de pluie).

Bel Air Tremblant

Plus attrayant encore: chaque unité comprend une terrasse avec un sauna et un jacuzzi privé avec vue sur les étoiles.

Situé à La Conception, Bel Air Tremblant ne propose pas que des triples dômes; on y trouve aussi des dômes simples et doubles, des pods de luxe et des chalets.

Sur place, les visiteurs peuvent profiter d’une mini-ferme, d’un restaurant de sushis et d’un «clubhouse» avec piscine, spa et bistro.

Le site se situe à environ 15 minutes de voiture de Tremblant et à deux pas du P’tit Train du Nord.

Le triple dôme est affiché sur le web à partir de 370 $ par nuit, mais les réservations ne sont pas encore ouvertes.

À surveiller!

Infos: belairhoteltremblant.com/fr

Ne manquez pas nos dernières capsules!

s

s

s

s