5 tendances maquillage des yeux pour ton bal de fin d’année

Partager







Le bal de fin d’année approche à grands pas et pour compléter le look de ta robe et de ta coiffure, il te faut évidemment un maquillage impeccable.

Voici donc pour ton prom day 5 tendances maquillage des yeux qui attireront tous les regards!

1. Le fard à paupières bleu poudre des années 80

t’s back! Le fameux fard à paupières bleu poudre des années 70 et 80 fait un retour en force. Il peut être porté avec une robe de couleur neutre et ajoute une touche rétro. On ajoute beaucoup de mascara pour reproduire le look parfait de Lily Collins. De plus, il peut être porté tant avec un rouge à lèvre nu qu'un rouge flamboyant.

*Suggestion : À 19,00$ - Yves Rocher Fard à paupière Couleur végétale teinte – Bleu Nigelle Nacrée

via Yves Rocher

2. Le maquillage monochrome

On peut aussi choisir son maquillage en fonction de la couleur de notre tenue pour un look totalement monochrome. On peut y aller avec un fard à paupières et un rouge à lèvres de la même couleur pour un effet dramatique ou encore un crayon pour les yeux pour un look plus minimaliste.

*Suggestion : À 24,00$ - Lise Watier 24 hrs glam fard à paupières

via Lise Watier

3. Le smoky eye nude

Entre un smoky eye dramatique et le maquillage naturel, se trouve au milieu le smoky eye nude. Ce n’est pas aussi intense qu’un oeil charbonneux, mais ça accentue la couleur des yeux et du teint avec des nuances de beige et de brun. C’est le maquillage parfait pour aller avec toutes les tenues!

*Suggestion : À 38,00$ - Urban Decay, Palette NUDE Basics

via Sephora

4. Œil de chat hyper dramatique

Plusieurs starlettes adoptent les yeux de chat intenses. C’est le cas de Lily-Rose Depp, mannequin chouchou de Chanel. Inspiré des années 60, il ne reste qu’à ajouter des faux-cils et le tour est joué! Oh et ce maquillage est un accessoire en soit, alors pas besoin d’ajouter des bijoux extravagants.

*Suggestion : À 12,99$ - Le Duo Liner Deluxe d’Elle R cosmétiques

via Elle R

5. Les yeux brillants en paillette

Que vous soyez inspirées par le style d’une disco queen ou d’une rock star, la tendance est encore aux paillettes. Il existe plusieurs produits sur le marché pour reproduire un effet très brillant, dont les ombres à paupières en gel, en crème ou en poudre. Et les options de couleurs sont infinies!

*Suggestion : À 38,00$ - Hourglass Ombre à paupière Aura

via Sephora

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

22 vedettes québécoises à leur bal de finissants

s

11 couples de TikTokeurs qui font jaser