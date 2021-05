À voir cette semaine : un documentaire sur les expériences de la CIA à Montréal dans le cadre de MK-Ultra

Partager







Un documentaire sur des expériences terribles faites par la CIA à Montréal, une nouvelle série québécoise sur la santé mentale et un single de QCLTUR se retrouvent parmi nos suggestions culturelles de la semaine. Les voici!

MK-ULTRA : la fin du silence, un documentaire-choc

Saviez-vous qu'un docteur américain financé par la CIA a mené il y a 60 ans à Montréal, en pleine guerre froide, des expérimentations sur des patients québécois? Le but du projet était de tester des techniques de manipulation mentale, avec notamment l’utilisation de LSD, de puissants électrochocs et l’exposition à des messages préenregistrés qui jouaient en boucle pendant des heures... Bon nombre de ces patients ont conservé des séquelles de cette époque, et se racontent dans MK-ULTRA : la fin du silence, un documentaire d’une heure animé par Rose-Aimée Automne T. Morin.

Disponible sur TOU.TV

Sortez-moi de moi, une série sur la santé mentale

La nouvelle série québécoise Sortez-moi de moi, qui a un casting de feu avec entre autres Vincent Leclerc et Pascale Bussières, sortira vendredi sur Crave. La santé mentale sera au cœur de l’histoire : on suivra la Dre Justine Mathieu, psychiatre de renom. Elle développera une forte attraction pour un de ses nouveaux patients qui souffre de bipolarité. Est-ce que leur relation ira trop loin? Ça promet!

Disponible sur Crave dès le 7 mai

Un clip tourné... au Cinéma L’Amour!

Leif Vollebekk a récemment dévoilé un nouveau vidéoclip pour la chanson Never Be Back tirée de son plus récent album New Ways. L’œuvre en noir et blanc réalisée par Tracy Maurice est une véritable ode à l’intimité. Nuages, tourbillons et mains qui se touchent composent le clip d’une grande beauté. Fait saillant : ça ne paraît pas vraiment, mais les prises de vues ont été tournées au mythique Cinéma L’Amour à Montréal!

Sur la chaîne YouTube de Leif Vollebekk

Le balado Asiate Imparfaite

Laura Nehm anime le balado Asiate Imparfaite, qui nous permet de découvrir les réalités d’Asiatiques canadiens de divers horizons. Réalisés dans le cadre du festival Accès Asie, les épisodes d’une trentaine de minutes chacun sont d’une grande pertinence avec le racisme anti-Asiatiques qui augmente depuis le début de la pandémie. Rencontrez un barbier, une artiste multidisciplinaire, un intervenant psychosocial et d’autres intervenants.

Sur la chaîne YouTube de Asiate Imparfaite

Premier extrait de l’album-évènement de QCLTUR à paraitre cet été

QCLTUR, un projet qui rassemblera bon nombre d’artistes québécois de la scène hip-hop, a lancé un premier single, une collaboration de Connaisseur Ticaso et Raccoon -- il a tout pour devenir le prochain hit de l’été! Le pilier du rap montréalais et l’étoile montante du rap keb sont allés chercher Barnev, choriste pour Céline Dion, afin de chanter le refrain. Ça donne une chanson qui rentre dans la tête... pour les bonnes raisons!

Disponible sur la chaîne YouTube de QCLTUR

