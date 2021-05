Elden Ring: une fuite du très attendu jeu de From Software et George R.R. Martin? [VIDÉO]

Partager







Partagée par VGC, une nouvelle vidéo qui montrerait des images d'Elden Ring a fuité sur le web. Par le fait même, la compagnie mère du studio From Software, Kadokawa Corporation, aurait aussi laissé entendre qu’on pourrait voir une sortie «avant avril 2022».

La vidéo de six secondes, qui montrerait des images du jeu imaginé par George R.R. Martin, porterait le même filigrane confidentiel de Bandai Namco qu'une autre séquence qui a fuité en mars dernier. Il se pourrait que cette nouvelle vidéo fasse partie de la même fuite, présentant ce qui aurait été produit jusqu'à maintenant comme travail.

Toujours selon VGC, un rapport financier publié par la compagnie mère du studio From Software, Kadokawa Corporation, laisserait entendre qu'Elden Ring pourrait être publiée dans les 12 prochains mois.

Kadokawa aurait ainsi déclaré, dans une page du rapport, qu'elle prévoyait sortir de nouveaux jeux au cours de l’année fiscale en cours qui se termine le 31 mars 2022. La société aurait également confirmé que certains de ses jeux avaient pris du retard en raison de la pandémie.

Capture d’écran Kadokawa Corp.

Depuis son annonce à l'E3 2019, les fans ont soif de voir plus de contenus du prochain «souls-like», qui sera une collaboration entre le studio From Software et George R.R. Martin, l’auteur de la série de livres qui a donné naissance à Game of Thrones. Une histoire qu’on suivra de très près.

