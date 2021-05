Xbox Game Pass: Red Dead Online, Outlast 2 et plusieurs autres titres s’ajoutent ce mois-ci

Partager







Microsoft a annoncé la prochaine vague de jeux qui s'ajouteront à la Xbox Game Pass au cours du mois de mai.

Après Grand Theft Auto V qui s’est ajouté le mois dernier, c’est maintenant au tour de Red Dead Online de débarquer sur console et sur le cloud. Il sera donc maintenant possible de jouer aux cowboys à partir de votre tablette ou votre téléphone mobile.

Outre Red Dead Online, on retrouvera des titres aux styles très variés, allant du remaster de Final Fantasy X/X-2 à Remnant: From the Ashes, en passant par Steep et Outlast 2.

À partir du 4 mai:

Dragon Quest Builders 2 (console et PC)

À partir du 6 mai:

FIFA 21 (console et PC) accessible sur EA Play

(console et PC) accessible sur EA Play Outlast 2 (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Steep (cloud et console)

À partir du 13 mai:

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster (console et PC)

(console et PC) Just Cause 4: Reloaded (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Psychonauts (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Red Dead Online (cloud et console)

(cloud et console) Remnant: From the Ashes (PC)

Par ailleurs, voici la liste de jeux qui quitteront la collection de la Game Pass le 15 mai:

Alan Wake (console et PC)

(console et PC) Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC)

(PC) Dungeon of the Endless (cloud, console et PC)

(cloud, console et PC) Final Fantasy IX (console et PC)

(console et PC) Hotline Miami (PC)

(PC) Plebby Quest: The Crusades (PC)

