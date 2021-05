Xbox Series X/S: 74 jeux de plus bénéficieront du «FPS Boost»

Partager







Microsoft ajoute 74 nouveaux titres à sa liste grandissante de jeux qui profiteront de la nouvelle fonctionnalité FPS Boost, instaurée en février dernier.

• À lire aussi: Xbox Game Pass: Red Dead Online, Outlast 2 et plusieurs autres titres s’ajoutent ce mois-ci

• À lire aussi: Les nouveaux jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC à venir en mai 2021

La nouvelle mise à jour sur Xbox Series X/S porte ainsi le nombre de jeux compatibles avec la technologie FPS Boost à 97. Des jeux comme Yakuza 6, Alien: Isolation, Metro: Last Light et plus encore pourront maintenant montrer jusqu’à 120 images par seconde (fps).

Il est important de noter que certains titres bénéficieront du FPS Boost que sur la Xbox Series X. Par exemple, des titres comme Battlefield V ou Dying Light n'auront pas accès au FPS Boost sur Xbox Series S.

Qu’est-ce que le FPS Boost?

Le FPS Boost est une fonction employant une variété de nouvelles méthodes pour presque doubler la fréquence d’images (framerate) originale sur certains titres. Une fréquence d'images plus élevée et plus stable rend les jeux visuellement plus fluides, ce qui se traduit par une jouabilité plus immersive. Selon Xbox, cette technologie pousserait les moteurs de jeu à rouler plus rapidement et ainsi offrir une expérience fluide au-delà de ce que le jeu original aurait pu offrir en raison des limitations du matériel de l'époque. Le FPS Boost améliore surtout les jeux en rétrocompatibilité, et a été développé par la même équipe qui a rendu la rétrocompatibilité possible sur Xbox One et Xbox Series X/S.

Si vous avez soif de plus d'images par seconde lors de vos sessions de jeux, Xbox a préparé un tutoriel qui montre comment activer la fonctionnalité sur votre console.

Pour voir la liste complète des jeux qui supportent le FPS Boost, visitez ce lien sur le site de Microsoft. La liste est d’ailleurs mise à jour régulièrement.

Rejoignez notre serveur Discord!

s