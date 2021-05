Aire commune annonce son grand retour

Partager







C’est une excellente nouvelle qu’annonce Aire commune en prévision de la saison estivale montréalaise.

• À lire aussi: 19 photos à couper le souffle du Phare de Lachine

L’équipe qui, année après année, permet aux Montréalais de se réapproprier des espaces de la ville avec des aménagements et des évènements festifs s’installera à Lachine pour l’été 2021.

courtoisie

Du 10 juin au 26 septembre, la population montréalaise pourra profiter d'une série d'aménagements transitoires sur le site enchanteur du futur parc riverain de Lachine, en attendant la réalisation pérenne du parc riverain.

Des zones bien distinctes et dédiées à une activité seront aménagées sur le site : détente, socialisation, découverte gastronomique et location d'embarcations légères non motorisées.

courtoisie

Un volet culturel en collaboration avec Festival de Musique Émergente en Abitibi-Témiscamingue (FME) pourrait aussi voir le jour si les mesures sanitaires le permettent à ce moment. Les Montréalais et festivaliers du festival pourraient donc avoir droit à un avant-goût de la programmation de la 19e édition du FME.

courtoisie

Définitivement, ça va bouger à Lachine cet été!

10 juin au 26 septembre 2021

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s

s