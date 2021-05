Ce Canadien d’origine russe est le plus jeune crypto-milliardaire

Partager







Âgé de 27 ans, Vitalik Buterin est le co-fondateur de l’Ethereum, la deuxième crypto-monnaie en termes de capitalisation, derrière le Bitcoin.

Avec la récente flambée de la valeur de l’Ethereum (ETH), son co-créateur est ainsi devenu le plus jeune crypto-milliardaire au monde, et le deuxième plus jeune milliardaire à avoir construit sa fortune seul.

À partir du début des années 2010, il avait commencé à développer l’infrastructure blockchain de l’Ethereum, qui a finalement été lancée le 30 juillet 2015.

En 2018, il avait dévoilé publiquement une adresse Ether qui contenait 333 520 ETH.

La valeur de l’ETH ayant franchi le cap des 4000 dollars canadiens lundi (une augmentation de 325% depuis le début de l’année), Buterin vaudrait donc 1,33 milliards de dollars canadiens.

En 2011, il avait également co-fondé Bitcoin Magazine, avant d’abandonner l’université en 2014 et de remporter, la même année, le prix Peter Thiel Fellowship accompagné d’une bourse de 100 000$.

Cette bourse lui permet alors de se consacrer à temps plein à l’Ethereum.

Sept ans plus tard, il fait son entrée chez les ultra-riches.

Buterin est né à Kolomna, près de Moscou, en 1984. Il était âgé de 6 ans quand ses parents ont immigré à Toronto, à la recherche d’opportunités professionnelles.

Il s’est rapidement retrouvé dans une école pour les élèves doués et talentueux, excellant particulièrement en mathématiques, en programmation informatique et en économie.

