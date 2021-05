Ces 3 influenceuses québécoises ont changé de tête ce weekend

Partager







Parce qu’on a parfois envie de changement avec l’arrivée du beau temps, 3 influenceuses bien connues du public ont changé de tête durant le weekend du 1er mai.

Le printemps donne envie d’un renouveau, et c’est le cas pour Elisabeth Rioux, Jessika Dénommée et Cindy Cournoyer qui ont toutes optées pour un changement capillaire tout récemment. Les voici.

Jessika Dénommée

Avant

Après

Pour célébrer l’arrivée du soleil, Jessika a opté pour une coupe beaucoup plus courte qu’à l’habitude. Elle a rendu visite à Alexandra Phaneuf du Salon XN pour son carré à la mâchoire qui lui va à merveille.

Cindy Cournoyer

Avant

Après

Capture d'écran Instagram

Pour sa part, Cindy a choisi d’éclaircir sa crinière noire de jais. C’est au salon Blunt, dans la chaise du coloriste Eric Charpentier qu’elle a ajouté un balayage plus pâle dans ses cheveux. Ensemble, ils ont baptisé la colo «caramel swirl».

Elisabeth Rioux

Avant

Après avoir pris une pause de salon de coiffure pendant plus d’un an, Elisabeth s’est rendue elle aussi au Salon XN pour une transfo en deux temps. Lors de la première visite dimanche le 2 mai, la jeune femme n’était pas satisfaite du résultat.

Après

Capture d'écran Instagram

Elle a expliqué qu'elle trouvait le look très beau, mais que ce n'était pas ce qu'elle désirait au départ. Elle voulait un changement plus drastique pour devenir blonde, et non un balayage similaire à ce qu'elle avait avant.

Celle qui est présentement en chemin vers le Costa Rica est donc retournée au salon le lendemain pour blondir sa crinière, et voici le résultat final!

Résultat final à la lumière du soleil

Capture d'écran YouTube

Plus tard le soir

Capture d'écran YouTube

On adore.

