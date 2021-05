Un marché de produits locaux débarque au Parc du Pélican dans Rosemont cet été

Partager







Les résidents du Vieux-Rosemont, mais également les amateurs d’achat local montréalais seront heureux d’apprendre qu’un marché de produits d’ici va prendre place au Parc du Pélican.

Tous les jeudis du 8 juillet au 2 septembre 2021, des producteurs et artisans du quartier et du Québec en général se réuniront dans le cadre de ce nouveau projet appelé Marché Masson des produits locaux.

La liste des exposants est à venir, cependant on peut s’attendre à y retrouver des maraichers, des restaurateurs de la Promanade Masson et des entreprises qui oeuvrent dans le bien-être et l'artisanat!

Dans le but de découvrir le concept, un lancement festif (dans le respect des mesures sanitaires) est prévu pour le 17 juin prochain.

Plus de détails seront publiés au cours des semaines à venir sur la page Facebook du projet.

Marché Masson des produits locaux

Les jeudis du 8 juillet au 2 septembre 2021 de 16h à 20h au Parc du Pélican

Lancement le 17 juin prochain

