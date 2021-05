Vaccination: un robot trouve des rendez-vous de dernière minute

Partager







Toutes les plages de rendez-vous pour la vaccination sont prises près de chez vous? Pas de panique! Le Vaccélérateur, un bot sur Twitter, a été créé pour déceler les disponibilités de dernière minute pour que vous puissiez vous faire vacciner.

C’est l’entreprise montréalaise Transit, connue pour son application de transport collectif, qui est derrière ce bot.

«Dans certaines régions, le temps d’attente actuel pour obtenir un rendez-vous de vaccination peut être de quelques semaines. C’est sans compter que bien des endroits n’ont aucune disponibilité prochaine selon le site web officiel du gouvernement. Mais la lumière au bout du tunnel est plus proche que vous le pensez!» peut-on lire sur le site de Transit.

Le créateur du robot, Guillaume Campagna, chef de la technologie chez Transit, explique avoir d’abord créé ce robot pour lui et sa famille. «J’ai montré mon bot avec mes collègues et on s’est dit qu’on devait le partager avec tout le monde. Notre but est d’aider à rendre la vaccination plus accessible.»

Comme son tour n’est pas encore venu pour se faire vacciner, l'homme de 29 ans anticipait devoir attendre quelques semaines avant d’obtenir un rendez-vous lorsque son groupe aura eu le feu vert.

«Souvent, il y a un ou deux rendez-vous qui se libèrent la journée même ou la veille, et ces plages ne sont pas comblées. Je me suis dit que quelqu’un voudrait sans doute y avoir accès, ce que la personne pourra faire quand elle aura la notification», ajoute M. Campagna.

Ainsi, après deux soirées à concevoir le robot et une journée à peaufiner le tout avec ses collègues de Transit, le Vaccélérateur est né.

Tout se passe sur Twitter

Plus besoin d’actualiser la page de prise de rendez-vous 5000 fois pour trouver une dose, promet Transit.

En gros, le Vaccélérateur trouve automatiquement les rendez-vous libres dès qu’il y a une annulation et les publie sur son compte Twitter. Puis, il est possible de prendre ces rendez-vous directement sur la plateforme de ClicSanté, en fonction des critères d’âge ou de priorité en vigueur.

Suffit de suivre le robot sur Twitter, ou le compte de la région dans laquelle vous vous situez, et d’activer les notifications pour s’assurer de ne manquer aucun tweet.