Cette lavanderaie près de Montréal est l'endroit ultime où faire un mini road trip cet été

L'une des activités les plus excitantes à faire quand le beau temps arrive est sans aucun doute d'aller se promener dans des champs de fleurs. Ça tombe bine car la marque québécoise Bleu Lavande ouvrira sa nouvelle lavanderaie à Magog, en Estrie ce mois-ci.

En effet, la lavanderaie autrefois située à Fitch Bay déménage à Magog, dans un nouvel espace optimisé qui allie agrotourisme, tourisme gourmand, tourisme de nature et de bien-être.

Courtoisie

Les visiteurs auront accès aux champs par le biais de sentiers où ils seront invités à découvrir la culture de la lavande et le rôle des pollinisateurs. Les champs en fleurs seront à la disposition des visiteurs tout l’été, puisque la coupe se fait à l’automne.

Courtoisie

Un vélo gourmand sillonnera le sentier pour proposer des collations et des boissons à la lavande préparées par des fournisseurs de la région. On y trouvera également des tables à pique-nique pour se reposer, un espace de détente, de jardinage et d’ateliers en lien avec la lavande.

Les espaces intérieurs comprendront une savonnerie artisanale, un espace boutique où se procurer des produits Bleu Lavande.

Courtoisie

L’espace immersif et interactif Moment Factory sera sans contredit un incontournable : «Imaginez-vous participer à la création d’un champ de lavande intérieur en devenant tout à tour le vent, l’eau et le soleil. Inspirés par la fleur emblématique, Moment Factory et Bleu Lavande ont collaboré à créer Champs Chromatiques, une expérience multimédia où chaque visiteur à un rôle à jouer.» Une expérience multisensorielle à ne pas manquer!

La toute nouvelle lavanderaie de Bleu Lavande ouvrira ses portes aux visiteurs le 31 mai prochain.

2525 Rue Principale O, Magog

