«Cheugy», le nouveau mot pour dire «passé date»

Un nouveau mot, «cheugy», est utilisé abondamment ces jours-ci sur TikTok pour parler d’objets ou de phénomènes qui étaient populaires il y a quelques années mais dont on considère maintenant qu'ils sont «passés date».

Qu’est-ce que ça représente, plus exactement? Selon ce qu'on trouve sur TikTok, sur Instagram ou dans des articles écrits à ce propos, l’éventail est très large: ça va des GIF de Minions aux articles marqués «girl boss», en passant par le motif de chevrons et même la télésérie Friends!

Le point commun entre toutes ces choses: en gros, elles étaient populaires et bien vues à un certain moment, mais on considère à présent qu'elles ont fait leur temps, comme l'explique cette tiktokeuse.

Les choses «cheugy» sont aussi souvent liées aux goûts des milléniaux, par opposition à ceux des gens qui font partie de la génération Z.

L'Urban Dictionary définit le terme «cheugy» comme «une autre façon de décrire une esthétique, des gens ou des expériences qui sont basic».

