Feignez d’être surpris, Activision annonce officiellement un Call of Duty pour 2021

Pandémie (et presque fin du monde) ou non, certaines choses ne changent pas. Activision a ainsi confirmé mardi qu’un nouveau Call of Duty verra le jour cet automne, comme le veut la tradition, et que celui-ci sera développé par Sledgehammer Games.

L’éditeur en a fait l’annonce lors d’une téléconférence avec ses investisseurs, officialisant des rumeurs qui circulaient depuis déjà plusieurs mois.

«Le développement est mené par Sledgehammer Games et le jeu paraît très bien et est sur les rails pour sa sortie à l’automne», a précisé le directeur de l’exploitation d’Activision Blizzard, Daniel Alegre, dans des propos rapportés par Eurogamer. Par le passé, Sledgehammer a notamment mené la conception de Call of Duty: WW2 et Call of Duty: Advanced Warfare.

Selon le directeur, le prochain Call of Duty sera «construit pour une expérience de prochaine génération avec des visuels incroyables» et offrira une campagne, de même que des modes multijoueur et coopératif.

Alegre a aussi noté que le titre de Sledgehammer sera «intégré et rehaussera l’écosystème existant de Call of Duty». Cela laisse penser que l’univers de Warzone sera une fois de plus influencé par le nouveau volet principal de la franchise, comme l’a insinué le président d’Activision, Rob Kostich, lors de la même rencontre.

«Lorsque l’on regarde ce qui attend Warzone plus tard cette année, il y aura d’autres intégrations vraiment amusantes avec l’excellent travail que Sledgehammer Games fait sur la sortie premium de cette année», a-t-il mentionné.

Pour le moment, Activision n’a toutefois pas confirmé (ou infirmé) les nombreuses rumeurs selon lesquelles le Call of Duty de 2021 se déroulerait une fois de plus en pleine Deuxième Guerre mondiale. Rien encore d’officiel en ce sens donc, même si les informations véhiculées jusqu’à maintenant semblent pour la plupart solides.

De son côté, Sledgehammer Games a réagi sur Twitter à l’annonce d’Activision avec un GIF animé du lutteur The Undertaker.

We’re so excited to be leading the charge on @CallofDuty this year and can’t wait to share more. https://t.co/pMuaFybT1r — Sledgehammer Games (@SHGames) May 4, 2021

Rien de très révélateur... mais tout de même digne de mention.

Notons que malgré son officialisation, le prochain Call of Duty n’a toujours pas de date de sortie officielle.

