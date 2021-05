House of the Dragon: le spin-off de Game of Thrones se révèle avec de premières images

Partager







La fin de Game of Thrones a laissé un trou béant dans votre cœur? Ces premières images du spin-off House of the Dragon, dévoilées ce mercredi par HBO, devraient vous apaiser un peu.

Les quelques images permettent de découvrir les personnages qui seront au centre de la nouvelle série, adaptée du roman Fire and Blood de George R.R. Martin.

Photo courtoisie HBO Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen) et Matt Smith (Daemon Targaryen)

Celle-ci se voudra un prologue aux événements de Game of Thrones et prendra place 300 ans avant ces derniers, alors qu’on y racontera plus précisément l’histoire de la Maison Targaryen.

Photo courtoisie HBO Olivia Cooke (Alicent Hightower) et Rhys Ifans (Otto Hightower)

Dans les clichés partagés, on retrouve notamment Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Daemon Targaryen), Olivia Cooke (Alicent Hightower), Rhys Ifans (Otto Hightower) et Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon).

Photo courtoisie HBO Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon)

La série mettra également en vedette Paddy Considine (Viserys Targaryen), Eve Best (Rhaenys Velaryon), Fabien Frankel (Criston Cole) et Sonoya Mizuno (Mysaria).

Conçue par George R.R. Martin et Ryan Condal, House of the Dragon doit arriver sur HBO et HBO Max en 2022.

