Kelli : la nouvelle boutique de meubles et déco à découvrir sur le boulevard Saint-Laurent

Amateurs de design, une toute nouvelle boutique vient d’ouvrir ses portes sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal et ça donne envie de dépenser!

Il s’agit de la toute première salle d’exposition de la boutique Kelli, entreprise d’ici qui a vu le jour en ligne en 2019.

L’espace de 3000 pieds carrés est tout simplement à faire rêver, surtout si vous adorez les designs scandinaves et européens. On y retrouve du mobilier et des accessoires de décorations soigneusement sélectionnés par les cofondateurs Kelli Richards, designer d’intérieur de renom, et Robby Demlakian dont le père est l’un des premiers importateurs de meubles danois à Montréal.

Parmi les marques de luxe que vous pouvez retrouver à la boutique Kelli, il y a Gubi, & Tradition, Wendelbo, 101 CPH, Éditions Milano et Pianca. Ces collections proposées exclusivement à la boutique contiennent à la fois des classiques réédités ainsi que de futures icônes au charme intemporel.

Voici quelques coups de cœur qu’on a repérés sur le site de la boutique Kelli :

La boutique est ouverte du lundi au vendredi de 10 h à 18 h et le samedi, de 10 h à 17 h.

Kelli – salle d’exposition

4396, Boulevard Saint-Laurent, Montréal

