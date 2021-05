Marilou se fait accuser de plagiat après avoir publié une recette de muffins aux épinards

Partager







Une recette de muffins aux bananes et aux épinards publiée sur Facebook par l’équipe de Trois fois par jour a semé la controverse.

Tout a commencé lundi matin, avec une publication toute simple sur la page Trois fois par jour.

«Des muffins verts! Oui, on a osé!», écrivait alors l’équipe du site culinaire qui a fait la renommée de Marilou.

Des muffins verts! Oui, on a osé! Si vous êtes friands des smoothies verts, vous savez que les épinards sont... Publié par Trois fois par jour sur Lundi 3 mai 2021



Le problème est survenu quand de nombreux commentateurs ont fait observer que cette recette partageait plusieurs similitudes avec celle que Joanie Larivière Boisvert, qui est derrière le blogue Jojo dans le frigo, avait publié sur son propre site en 2016.

Le pavé était jeté dans la mare!

D’un côté des belligérants, on a rapidement retrouvé les adeptes de Jojo dans le frigo, qui évoquaient parfois le plagiat.

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Et de l’autre côté, on avait les passionnés de gastronomie loyaux à Marilou, à Trois fois par jour, et à la théorie du zeitgeist.

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Les esprits se sont légèrement échauffés, mais comme Mario Bros dans Punch-Out au Nintendo, Marilou est intervenue pour mettre fin au pugilat virtuel.

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour



En publiant une capture d’écran de sa conversation avec la membre de son équipe ayant mis en ligne la recette de muffins verts, Marilou a mis fin au débat...

Capture d'écran / Facebook Trois fois par jour

Ou pas.

