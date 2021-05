OPENWORLD: la musique de jeu vidéo en concert ce mois-ci

Partager







Les spectacles en salle sont de retour, et pour célébrer l’occasion, l’Orchestre FILMharmonique présentera OPENWORLD, une nouvelle expérience orchestrale remplie de pièces de jeux vidéo iconiques!

Le concert OPENWORLD offrira une série d'arrangements musicaux à partir de pièces de jeux vidéo tels que Halo, Super Mario 64, The Legend of Zelda, Pokémon et plus encore.

Cette sélection sera interprétée par un orchestre de chambre regroupant des musiciens dirigés par le chef d'orchestre québécois Francis Choinière. L’ensemble nous fera revivre des classiques des années 90 avec lesquels nous avons grandi et y mélangera des pièces plus récentes.

L’Orchestre FILMharmonique est également connu pour ses performances dans les ciné-concerts tels que Le Seigneur des Anneaux et Star Wars à la Place des Arts.

OPENWORLD sera présenté le 23 mai prochain à la salle André-Mathieu à Laval, à 15h et 18h, et le 30 mai à la Maison Symphonique à Montréal, à 14h et 17h. Dépêchez-vous, les places sont limitées.

Rejoignez notre serveur Discord!

s