Un morceau d'une fusée chinoise hors de contrôle retombe sur Terre

Un morceau de la fusée chinoise qui a transporté un module de la future station spatiale CSS retombe de manière incontrôlée sur Terre. Où et quand ce morceau va-t-il s'écraser? Mystère et boule de gomme!

Vendredi, au lendemain du lancement de la fusée Longue Marche 5B, le site SpaceNews avait annoncé que l'étage principal de la fusée pourrait redescendre de manière aléatoire dans l’atmosphère.

AFP

Mais rassurez-vous: les chances de retrouver un bout de la fusée dans votre cour arrière sont plutôt minimes.

«Le plus probable, c’est que le premier étage du lanceur tombe dans un endroit inhabité, comme les océans, qui recouvrent 70 % de la surface de la Terre. La probabilité qu’un individu soit touché par un débris spatial est extrêmement faible, elle est d’une chance sur plusieurs milliers de milliards», a affirmé le média américain Space.com.

En général, les objets des débris des missions spatiales brûlent et se désintègrent dans l’atmosphère, avance le Courrier international. Certains gros objets peuvent toutefois résister jusqu’au sol.

Des dommages possibles

Selon un article de The Guardian, il n'est toutefois pas impossible qu'il y ait des dommages. La dernière fois que la Chine a lancé une fusée, la Côte d'Ivoire avait été touchée.

«La dernière fois qu’une fusée Longue Marche 5B a été lancée, de longues tiges de métal sont retombées et ont endommagé plusieurs bâtiments en Côte d’Ivoire, a expliqué au Guardian Jonathan McDowell, astrophysicien à l’université Harvard et observateur de vols spatiaux.

Le plus gros morceau de la fusée actuellement en orbite autour de la Terre se déplace à près de 28 000 km/h et à une altitude de plus de 270 km. On peut suivre sa trajectoire ici. Des scientifiques prédisent qu'il touchera terre autour du 10 mai.

Une avancée majeure

Le module central de Tianhe (Harmonie céleste), futur lieu de vie des astronautes, a été propulsé jeudi par une fusée Longue-Marche 5B depuis le centre de lancement de Wenchang, sur l’île tropicale d’Hainan (sud), selon la télévision publique CCTV.

Il s'agit du premier des trois éléments de sa station spatiale, la «CSS», dont la construction nécessitera jusqu’à fin 2022 une dizaine de missions.

Nommée en anglais CSS (pour «Station spatiale chinoise») et en chinois Tiangong («Palais céleste»), elle évoluera en orbite terrestre basse entre 340 et 450 km d’altitude.

AFP

Des centaines de passionnés s’étaient rassemblés sur les plages aux alentours pour prendre des photos du lanceur s’élevant dans les airs dans un panache de fumée blanche.

AFP

Le président Xi Jinping a adressé dans un télégramme ses «chaleureuses félicitations» aux équipes techniques, la station spatiale étant un projet de premier plan pour faire du pays une puissance des sciences, des technologies et de l’espace.

Photo Reuters

La station sera «une avancée majeure» pour la Chine, avait déclaré à l’AFP M. McDowell

«Cela devrait lui permettre d’avoir une présence humaine permanente dans l’espace et donc d’accroître de manière significative l’expérience de ses astronautes».

Tourisme lunaire

«Elle servira de base à des opérations de plus grande envergure: missions habitées vers la Lune, tourisme spatial, sciences spatiales ou encore applications concrètes pour les humains», a noté Chen Lan, analyste du site GoTaikonauts.com, spécialisé dans le programme spatial chinois.

Une fois terminée, la CSS devrait peser près de 100 tonnes. À titre de comparaison, elle sera environ trois fois plus petite (en taille) que la Station spatiale internationale (ISS).

Avec l’ISS chapeautée par l’agence spatiale américaine (Nasa), il y aura donc deux stations en orbite autour de la Terre.

-Avec l'AFP