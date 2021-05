Une grande manifestation contre les feux rouges aura lieu à la fin du mois

Partager







Un citoyen québécois a décidé de lever le poing contre la dictature des feux rouges.

Yannick Lacombe, que nous ne connaissons ni d’Ève ni d’Adam, en a marre de ces infâmes feux de circulation qui contrôlent nos vies.

Il a donc exercé son droit de citoyen libre dans un pays démocratique en organisant une immense manifestation qui se déroulera le dimanche 30 mai prochain à la grandeur de la province.

Dans l’invitation Facebook pour convier la population à participer à cet acte de rébellion contre les tyrans lumineux, Lacombe explique sa démarche.



«Dimanche le 30 mai dès 8:30, prenez votre voiture, votre vélo ou baladez vous simplement à pied sans arrêter aux feux rouges. C’est votre droit et votre liberté! Les autres vont sûrement freiner.»

Voilà! Le message est passé.



[NDLR: ceci (la manifestation et notre texte) est à prendre au second degré. On pensait d’abord ne pas avoir besoin de le préciser, mais avec Internet, de nos jours, on ne sait jamais...]

