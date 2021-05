[VIDÉO] On a résumé l’épique affrontement Rizqy - Guilbault en 9 minutes

Partager







On tente encore de comprendre ce que l’on vient de vivre.

Le volet Capitale-Nationale de l’étude des crédits budgétaires 2021-2022 a été un véritable spectacle de deux heures trente, mardi soir.

Malaises palpables, confrontations, fous rires: on a tenté de recenser les meilleurs moments des échanges afin de vous offrir neuf minutes de pur divertissement... et de grimaces.

On a probablement manqué des affaires, mais bon.

Dans la vidéo, on peut voir s’affronter principalement la libérale Marwah Rizqy et la vice-première ministre du Québec, Geneviève Guilbault. Le chef parlementaire du Parti québécois, Pascal Bérubé, et le député de Québec solidaire Sol Zanetti étaient également présents et ils ont ajouté leur petite touche personnelle.

Pour vrai, ça vaut la peine.

