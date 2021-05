10 des divorces les plus chers de l’histoire

Partager







Divorcer, ça coûter cher. Tout le monde sait ça.

Mais divorcer quand on est ultra-riche, ça coûte ultra-cher.

C’est proportionnel, au fond...

Dans la vidéo ci-haut, nous vous présentons 10 couples médiatisés dont la séparation légale a été particulièrement dispendieuse.

Attention, ce n’est pas un vrai Top 10 des plus coûteux. On a fait des choix parce qu’on se doute bien que vous vous foutez un peu de Dmitry et Elena Rybolovlev ou de Charles et Marlena Fipke.

C’est correct. On ne vous en tient pas rigueur.

