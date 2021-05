5 salons qui proposent des manucures originales à Québec

Partager







À Québec, plusieurs places offrent la pose des ongles et de jolies manucures... il y en a tellement qu’il serait beaucoup trop long de toutes les mentionner.

Alors, lorsque les salons pourront ouvrir à nouveau (on a tellement hâte), voici 5 places où il sera possible d’aller vous faire faire des doigts de fée.

Réalisé par Mélanie . . . 418-623-9816 Mir Coiffure, Esthétique, podologie 1264 boul. Louis XIV Publié par MIR coiffure / esthétique sur Jeudi 17 décembre 2020

Ici, un salon de coiffure, d’esthétique, un endroit pour la pose d'ongles et la podologie. Dans un magnifique décor moderne et chic, vous vivrez une visite beauté complète.

1264, boulevard Louis-XIV

Chez Lady Belle, les prix sont très accessibles et les poses d’ongles se font selon vos demandes. Afin que le résultat tienne longtemps, on ajuste en tenant compte de vos ongles naturels. Des manucures qui se démarquent!

1065, avenue de Vitré

Une jeune fille heureuse❤️ Publiée par Ongles Nouvo sur Mardi 15 décembre 2020

Une panoplie de couleurs de vernis et une technicienne diplômée depuis quinze ans. On la dit passionnée et hyper talentueuse. Pose d’ongles en résine poudre, gel, Shellac, et bien plus.

400, boulevard Jean Lesage, local 025b

Ce salon d’esthétique vous offre plusieurs services et soins, dont la pose des ongles. Votre prothésiste travaillera soit avec le gel, l'acrygel ou la résine. De magnifiques créations vous seront proposées.

725, 74e Rue Est

Si vous aimez les manucures créatives, vous serez servis! Des lignes droites, des dessins faits avec minutie et une foule d’idées qui vous seront proposées. Vous vous sentirez comme une princesse.

6655, boulevard Pierre-Bertrand, suite 106

