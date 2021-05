Charli et Dixie D’Amelio lancent leur propre compagnie de vêtements

Partager







Après une gamme de maquillage, les sœurs D’Amelio ont décidé de se lancer dans le domaine de la mode!

En effet, les deux stars de TikTok ont collaboré avec Abercrombie & Fitch pour concocter une ligne de vêtements qui sera en vente chez Hollister.

Disponible à partir du 20 mai, Charli et Dixie ont choisi Social Tourist comme nom. La marque s’adresse à la génération Z et vise à représenter comment nous devons aujourd'hui balancer notre identité sur les réseaux sociaux avec celle dans la vraie vie.

Le premier lancement va comprendre environ 80 morceaux allant entre 10$ et 80$. Il y aura des maillots de bain, t-shirts, chandails chauds, jupes, et même des accessoires.

Ensuite, en juin, Social Tourist va lancer une nouvelle collection qui, elle, représentera les deux sœurs D’Amelio et leur individualité.

La collection de Dixie sera plus «edgy», avec des coloris et motifs plus foncés. Celle de Charli sera plutôt colorée, féminine et mignonne.

Social Tourist proposera des morceaux tendance, mais aussi très «fashion» pour ceux et celles qui ont envie d’oser un peu plus.

Ne manquez pas ça chez Hollister dès le 20 mai!

