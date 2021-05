COVID-19: les terrasses pourraient ENFIN rouvrir le 1er juin

Partager







Après d'interminables mois d'incertitude, les restaurateurs pourraient enfin souffler un peu alors que la Ville de Montréal espère voir une réouverture des terrasses le 1er juin prochain. C'est du moins ce qu'a annoncé la mairesse Valérie Plante sur Twitter jeudi matin.

La mairesse a précisé être en discussion avec les partenaires de la santé publique pour planifier une reprise des activités des tenanciers et des restaurateurs sur leurs terrasses au début de l'été.

(2/2) Nous sommes en discussion avec nos partenaires de la Santé pour planifier l’ouverture des terrasses. La @MTL_Ville espère une ouverture le 1er juin, si la Santé publique le permet, en capacité réduite et dans le respect des règles sanitaires. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) May 6, 2021

Mme Plante précise qu’un investissement pour soutenir les bars et les restaurants de Montréal, en plus de la relance, sera annoncé vendredi.

«Nous sommes mobilisés pour soutenir cette industrie si importante pour Montréal», a-t-elle indiqué dans sa publication.

Par ailleurs, François Legault a pour sa part indiqué jeudi matin qu'il espère annoncer d’ici quelques semaines à quel moment il sera possible d’organiser «des partys».

S'inspirant du plan de déconfinement de la Saskatchewan, le premier ministre souhaite autoriser des rassemblements jusqu’à 10 personnes à l’intérieur et la réouverture des restaurants trois semaines après qu’une première dose de vaccin ait été administrée à au moins 70 % des 40 ans et plus.

Bref, il y a de la lumière au bout du tunnel!

