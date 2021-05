Des concerts intérieurs sans distanciation au Québec cet été? Possible, selon un virologue espagnol

Partager







Il y a de l’espoir: on pourrait assister à des spectacles cet été au Québec, selon le virologue derrière le concert-test qui s’est tenu en mars dernier en Espagne.

«Je pense que, si le Québec implante les mêmes mesures de sécurité qui ont été faites ici, à Barcelone, la reprise des activités musicales et culturelles est possible», a affirmé le virologue et infectiologue espagnol Boris Revollo, jeudi matin, en entrevue à QUB radio.

Le Dr Revollo est l’instigateur du concert-test intérieur auquel ont assisté sans distanciation 5000 personnes, qui portaient un masque, le 27 mars dernier, à Barcelone.

Lavage des mains, tests antigéniques, masques N95 et contrôle de l’air: tout avait été mis en place pour éviter des éclosions.

Dans les semaines qui ont suivi le concert, seulement six cas de COVID-19 ont été rapportés. Pour au moins quatre de ces six cas, la transmission n’aurait d’ailleurs pas eu lieu lors du spectacle.

Avant de pouvoir assister à l’événement, les spectateurs devaient se rendre à un point de vaccination en utilisant une application. Le résultat du test leur était ensuite transmis la journée même par notification.

Ce spectacle avait pour but de reproduire, le plus possible, les circonstances d'un concert «normal». Des boissons alcoolisées étaient même servies. Cependant, elles devaient être consommées dans des endroits spécifiques.