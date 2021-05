Google activera bientôt automatiquement l’authentification à deux facteurs

Partager







En cette Journée mondiale du mot de passe (oui, ça existe), Google a annoncé jeudi qu’elle activerait «bientôt» l’authentification à deux facteurs automatiquement pour l’ensemble de ses utilisateurs.

• À lire aussi: Sur le Dark Web, combien coûtent les profils de vos réseaux sociaux?

• À lire aussi: Piratage de Facebook: comment savoir si je suis concerné?

«Vous ne le réalisez peut-être pas, mais les mots de passe sont la plus grande menace à votre sécurité en ligne ­– ils sont faciles à voler, difficiles à se souvenir et les gérer peut s’avérer fastidieux», a affirmé dans un billet de blogue Mark Risher, directeur de la gestion de produit, de l’identité et de la sécurité des usagers chez Google.

En d’autres mots, le géant californien ne fait pas tellement confiance à ses usagers en ce qui concerne la protection de la sécurité de leur compte... et dans certains cas possiblement avec raison.

De ce fait, Risher dit souhaiter un futur où les mots de passe «ne seront plus nécessaires», mais, d’ici là, ce dernier affirme que l’activation systématique de l’authentification à deux facteurs se voudra la meilleure façon de protéger les utilisateurs de Google d’une brèche de sécurité.

Concrètement, qu’est-ce que cela veut dire?

L’authentification à deux facteurs, que Google appelle la validation en deux étapes, consiste à vérifier votre identité d’une autre deuxième façon, en plus de votre mot de passe, lorsque vous vous connectez à votre compte. Vous pouvez alors valider le tout en recevant un message texte ou un appel, en utilisant un logiciel d’authentification ou encore l’application de Google.

Jusqu’à maintenant, la validation en deux étapes était optionnelle et il fallait l’activer soi-même. Cependant, cela sera appelé à changer, a annoncé l’entreprise ce jeudi.

Selon des précisions fournies à PC World, Google devrait bientôt commencer par viser les utilisateurs qui ont déjà attaché un numéro de téléphone ou une adresse secondaire de courriel à leur compte. Ces derniers seront alors invités à terminer la configuration de l’authentification à deux facteurs.

Toutefois, il est à noter qu’il sera encore possible désactiver la validation en deux étapes dans ses réglages. La grande différence sera donc qu’au lieu de devoir l’activer si on la désire... il faudra la désactiver si on ne la veut pas.

Pour le moment, Google n’a pas annoncé quand l’opération débutera auprès de ses usagers, si ce n’est que ce sera pour «bientôt».