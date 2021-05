À quoi ressemblera l'été? Les terrasses pourraient rouvrir le 1er juin, plan de déconfinement dans les prochaines semaines

Partager







Montréal espère voir une réouverture des terrasses le 1er juin prochain, si la santé publique le permet

François Legault espère annoncer d’ici quelques semaines à quel moment il sera possible d’organiser «des partys

Il souhaite s'inspirer du plan de déconfinement de la Saskatchewan, qui associe des cibles de vaccination à des assouplissements (rassemblements, réouvertures des restos, etc.)

La Ville de Montréal espère voir une réouverture des terrasses le 1er juin prochain, si la santé publique le permet, a annoncé la mairesse Valérie Plante sur Twitter jeudi matin.

La mairesse a précisé être en discussion avec les partenaires de la santé publique pour planifier une reprise des activités des tenanciers et des restaurateurs sur leurs terrasses au début de l'été.

(2/2) Nous sommes en discussion avec nos partenaires de la Santé pour planifier l’ouverture des terrasses. La @MTL_Ville espère une ouverture le 1er juin, si la Santé publique le permet, en capacité réduite et dans le respect des règles sanitaires. #polmtl — Valérie Plante (@Val_Plante) May 6, 2021

Mme Plante précise qu’un investissement pour soutenir les bars et les restaurants de Montréal, en plus de la relance, sera annoncé vendredi.

«Nous sommes mobilisés pour soutenir cette industrie si importante pour Montréal», a-t-elle indiqué.

À quand les premiers partys?

François Legault a pour sa part indiqué jeudi matin qu'il espère annoncer d’ici quelques semaines à quel moment il sera possible d’organiser «des partys». Le premier ministre souhaite s'inspirer du plan de déconfinement de la Saskatchewan.

«Lundi soir, j’ai envoyé le plan de Scott Moe (le premier ministre saskatchewanais) à Christian Dubé (le ministre de la Santé du Québec) et je lui ai dit: "je veux la même chose"», a-t-il précisé.

Le plan de la province de l'Ouest canadien associe des cibles de vaccination à des assouplissements. Par exemple, on prévoit y autoriser des rassemblements jusqu’à 10 personnes à l’intérieur et la réouverture des restaurants trois semaines après qu’une première dose de vaccin ait été administrée à au moins 70 % des 40 ans et plus.

Qu'est-ce qui nous attend en juin, en juillet et en août?

L’approche du Québec pourrait toutefois être différente, précise François Legault, puisque la santé publique suggère de prendre aussi en compte l’état de la contagion dans les différentes régions.

Il espère pouvoir donner une bonne idée à la population de «qu’est-ce qui s’en vient en juin, en juillet, en août; quand est-ce qu’on va pouvoir retourner à une vie normale?»«Il y a des gens qui me disent: "si on est quatre familles et qu’on est tous vaccinés, quand est-ce qu’on va pouvoir faire un party chez nous?" Il faut que ce soit dans le plan, il faut qu’on aille jusque-là», a-t-il précisé.