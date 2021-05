Lunou, la finaliste de Star Académie nous chante ses réponses

Partager







La grande finale de Star Académie a été diffusée dimanche avec le couronnement de William Cloutier.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

On s’ennuie déjà de la finaliste Lunou, qui nous a offert un parcours flamboyant à Star Académie.

On a rencontré celle qui arbore souvent la boucle surdimensionnée et comme le veut maintenant la grande tradition du Sac de chips, on lui a demandé de nous chanter ses réponses.

Photo Agence QMI, Joël Lemay

Découvrez quel prof l’a le plus marquée et quelle est sa chanson de karaoké de prédilection dans la vidéo ci-haut.

