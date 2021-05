Mellön brasserie : une nouvelle microbrasserie à découvrir dans Rosemont

Partager







Bonne nouvelle pour les amateurs de bière, un tout nouveau joueur vient de faire son apparition dans le paysage montréalais. Mellön brasserie vient tout juste d’ouvrir ses portes.

Le projet est campé par deux amoureux de la broue, Alexandre Pontbriand et David Goudreau qui ont d’abord passé près d’une dizaine d’années à explorer les différentes saveurs de bières avant d’ouvrir leur propre établissement.

Les deux rêvent d’une microbrasserie de quartier chaleureuse où il est possible de se sentir comme chez eux, selon ce que rapporte Eater Montreal.

Le concept de Mellön s’inspire grandement des «tap room» que l’on peut retrouver entre autres à Toronto, comme la Bellwoods Brewery.

Mellön qui a accueilli ses premiers clients durant le premier week-end de mai possède également une belle terrasse.

En raison des mesures sanitaires, l’établissement offre ses produits à emporter seulement pour l’instant.

Brasserie Mellön

7141 rue Saint-André, Rosemont-La-Petite-Patrie

Ouvert pour du take out les samedis et dimanches

