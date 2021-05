Mission Impossible: 11 cascades de Tom Cruise qui nous ont coupé le souffle [VIDÉOS]

Partager







Est-ce qu’il y a quelque chose que Tom Cruise n’est pas capable de faire? Parfois, on se pose la question.

À travers les années, l’acteur s’est démarqué par ses rôles au cinéma, son comportement (très) intense sur les plateaux de tournage et quelques apparitions publiques un peu spéciales. Il s’est toutefois aussi fait un nom pour autre chose: son insistance à réaliser lui-même la grande majorité de ses cascades.

Du haut de ses 5 pieds 7 pouces, Cruise a notamment à ce jour escaladé un gratte-ciel, fait des acrobaties en moto sans casque et s’est même accroché à un avion en plein décollage. Tout ça pour la caméra!

Malgré plus d’un incident et quelques blessures, l’Américain de 62 ans continue de vivre dangereusement et tournera même prochainement un film dans l’espace. Et, quelque part, ça ne nous surprend pas tellement.

Pour célébrer Tom Cruise le casse-cou, l’équipe de Pèse sur start a ainsi décidé de rassembler ses 11 cascades préférées de l’interprète d’Ethan Hunt dans la populaire franchise Mission: Impossible.

Un, deux, trois, go... on plonge!

Tom Cruise grimpe dans un hélicoptère en marche et le pilote lui-même (Mission: Impossible – Fallout)

Une scène de Mission: Impossible – Fallout nécessitait qu’Ethan Hunt grimpe une corde suspendue en dessous d’un hélicoptère en plein vol et prenne le contrôle de celui-ci avant d’effectuer plusieurs manœuvres dangereuses.

Qu’est-ce que Tom Cruise a fait? Il a évidemment suivi des cours de perfectionnement de pilotage afin d’effectuer la cascade d’un bout à l’autre, culbutes aériennes comprises.

Tom Cruise plonge sous l’eau et retient son souffle pour entrer dans une voûte submergée (Mission: Impossible – Rogue Nation)

L’auteur de ces lignes est capable de retenir son souffle pendant environ 15 secondes. Tom Cruise, lui, a arrêté de respirer pendant six minutes –oui, six minutes– pour tourner cette séquence sous l’eau dans Mission: Impossible – Rogue Nation.

On manque d’air juste à y penser.

Tom Cruise grimpe sur d’immenses rochers (Mission: Impossible 2)

Intrépide, les cheveux au vent, il s’agit bel et bien de Tom Cruise qui escalade l’imposante structure rocheuse au début de Mission: Impossible 2.

On se doute que contrairement à Ethan Hunt, il portait un harnais, mais, quand même, le feriez-vous? Pas nous, en tout cas!

Tom Cruise descend du plafond tel un acrobate, suspendu par de petits câbles (Mission: Impossible)

C’est peut-être moins impressionnant que de grimper dans un hélicoptère en plein vol, mais la fameuse scène de Mission: Impossible est tout de même passée à l’histoire et se veut bien imbriquée dans la culture populaire.

Il fallait le faire, descendre avec soin du plafond, suspendu par de petits câbles et, surtout, garder son équilibre au-dessus du sol, tout ça en restant dans son personnage. On imagine que ça a dû solliciter quelques muscles que Tom ne connaissait pas beaucoup.

Tom Cruise conduit une moto très vite avec pas de casque (Mission: Impossible – Rogue Nation)

Vous l’aurez deviné, ce n’est pas la première et seule scène impliquant de la vitesse, Tom Cruise et une moto. Cependant, avec aucune protection, des virages à haute vitesse et une panoplie de véhicules à contourner, ça aurait pu très bien mal se terminer.

On ne veut pas vous gâcher de surprise, mais l’acteur s’en est sorti en un seul morceau.

Tom Cruise se bat avec un vrai couteau qui lui frôle l’œil (Mission: Impossible 2)

Évidemment que Tom Cruise ne peut pas faire comme tout acteur et se battre avec un faux couteau... ça prend la vraie affaire! Le plus affolant dans cette séquence est toutefois le fait que ledit couteau s’arrête à un moment à quelques millimètres de l’œil de notre héros.

Le tout est évidemment calculé, mais on rappelle que c’est une vraie lame et, surtout, un vrai œil du vrai Tom Cruise.

Tom Cruise se fait catapulter par une explosion et atterrit sur une voiture (Mission: Impossible 3)

Bon, ce coup-ci ce n’est pas un vrai missile ni une vraie explosion, mais Tom Cruise se fait cependant réellement catapulter et atterrit avec force sur le côté d’une voiture. Des câbles ont été utilisés pour faire valser l’acteur contre le véhicule, qui avait été préalablement «rembourré», mais l’impact est malgré tout intense.

Cruise se serait d’ailleurs blessé aux côtes lors du tournage de Mission: Impossible 3. Malheureusement, il semblerait qu’on ne fait pas d’omelettes sans casser d’œuf...

Tom Cruise se fait poursuivre par 16 tonnes d’eau après l’explosion d’un gros aquarium (Mission: Impossible)

Très peu d’effets spéciaux numériques auraient été utilisés dans cette scène de Mission: Impossible, qui voit ce bon Tom Cruise s’échapper d’un petit tsunami de 16 tonnes d’eau, causé par l’explosion d’un grand aquarium dans un restaurant.

Ici aussi, l’acteur aurait été un brin malmené par la cascade, se blessant à la cheville. Chose certaine, ça passe inaperçu dans le déluge.

Tom Cruise saute en parachute de très, très haut (Mission: Impossible – Fallout)

Voilà une autre cascade qui n’avait pas été tentée auparavant par un acteur: un saut HALO. Qu’est-ce que cela veut dire, vous demandez-vous? Il s’agit d’un saut à très haute altitude où on n’ouvre son parachute que rendu (relativement) près du sol.

Pour Mission: Impossible – Fallout, ce cher Tom Cruise a ainsi sauté d’un avion militaire à 7600 mètres d’altitude, tout en continuant à jouer le rôle d’Ethan Hunt, avant d’ouvrir son parachute à seulement 600 mètres.

Tom Cruise escalade le plus haut gratte-ciel jamais construit (Mission : Impossible – Ghost Protocol)

Alors que le commun des mortels a de la difficulté à monter sur le toit d’un bungalow sans être pris d’un violent vertige, Tom Cruise, lui, a escaladé lui-même la plus haute structure au monde, le Burj Khalifa à Dubaï, qui mesure pas moins de 828 mètres.

Dans Ghost Protocol, Ethan Hunt doit atteindre un serveur sur l’un des derniers étages du gratte-ciel. Mais comment peut-il y arriver? Pas de problème, il n’a qu’à la grimper! Et comme vous commencez à connaître Tom, vous vous doutez bien qu’il allait ne laisser personne d’autre effectuer l’ascension à sa place...

Tom Cruise s’accroche à un avion en train de décoller (Mission: Impossible – Rogue Nation)

Si vous voulez notre avis, voilà la cascade ultime de Tom Cruise (jusqu’à ce qu’il tourne son film dans l’espace). S’accrocher à une porte d’avion pendant que l’engin décolle, et ce, en portant un complet et des chaussures propres... pensez-y quelques minutes!

En ce sens, il y a «avoir les cheveux au vent» et il y a «survivre à un décollage suspendu à un avion». Et si jamais vous doutez de la véracité de la séquence, on vous invite à visionner la vidéo ci-dessous, qui prouve une fois de plus que Cruise est possiblement un peu fou. Pour le meilleur et pour le pire.

