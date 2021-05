World of Warcraft: une date de sortie annoncée pour «Burning Crusade Classic»

Partager







Blizzard a enfin annoncé une date de sortie officielle de la première extension de World of Warcraft Classic, Burning Crusade Classic. Elle tombera le 1er juin, à 18h, et comprendra quelques petits changements par rapport à l’extension originale, sortie en 2007.

Certains s'en souviennent comme si c’était hier: les joueurs de l’Alliance et de la Horde qui attendent fébrilement que le portail mystérieux ouvre vers un nouveau monde et de nouvelles aventures.

Quelques petits changements sont toutefois à prévoir. Blizzard souhaite surtout rendre l’extension viable pour une expérience de jeu à long terme. Ces changements incluront donc un meilleur matchmaking du mode Arena, qui propose des matchs compétitifs 2 c. 2, 3 c. 3 et 5 c. 5. Les raids augmenteront en difficulté, et les boss seront élevés au niveau de difficulté prénerf.

De plus, à partir du 18 mai, après la maintenance prévue dans chaque région, la mise à jour de prélancement de Burning Crusade Classic sera déployée. De là, chaque personnage pourra choisir entre avancer vers Burning Crusade, se rendre sur un royaume Classic Era et utiliser le service de clonage de personnage pour profiter des deux versions du jeu.

World of Warcraft: Burning Crusade Classic sortira simultanément dans les régions des Amériques, de l'Europe, de Taïwan, de la Corée et de l'Océanie. Rendez-vous devant la Porte des Ténèbres le 1er juin, à 18h, pour revivre le début de l’une des aventures les plus épiques de World of Warcraft.

