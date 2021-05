4 millions $ pour les bars et les restaurants à Montréal: ce qu'il faut savoir

Partager







Valérie Plante a annoncé une aide supplémentaire de 4 millions $ afin de soutenir les propriétaires de bars et restaurants

La Ville espère voir une réouverture des terrasses le 1er juin prochain, si la santé publique le permet

La mairesse est en discussion avec la Santé publique et le ministre de la Santé Christian Dubé

La mairesse de Montréal Valérie Plante a annoncé vendredi une aide supplémentaire de 4 millions $ afin de soutenir les propriétaires de bars et restaurants du centre-ville «élargi».

«On le sait, les restaurants et les bars font partie de l’ADN de Montréal, et on sait à quel point ils ont été durement touchés depuis le début de la pandémie», a déclaré Mme Plante.

Par ailleurs, la mairesse a également souligné qu’elle était toujours en discussion avec le ministre de la Santé, Christian Dubé, afin de permettre la réouverture des terrasses pour l’arrivée de la saison estivale.

La Ville de Montréal lance également un appel à projets, assorti d’une somme de 500 000 $, visant à créer une plateforme de commandes et de livraisons montréalaise, qui viendrait concurrencer les géants tels que Uber Eats et DoorDash.