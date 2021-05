5 activités originales « COVID FRIENDLY » à faire à la fête des Mères

Partager







C’est déjà ce dimanche qu’on souligne la fête des mamans. Cette année encore, la pandémie nous obligera à user le fruit de notre imagination, question de célébrer les femmes de nos vies, tout en respectant les règles sanitaires.

Voici donc 5 activités « COVID FRIENDLY » à faire partout au Québec à la fête des Mères.

1. Un moment de détente extérieur au Strøm Spa

Quelle maman ne rêve pas d’une journée relaxante au spa? Que vous soyez de Montréal, de la Rive-Sud ou de la région de Sherbrooke, les établissements Strøm Spa sont ouverts au grand public. Les espaces extérieurs sont accessibles comme les bains à remous, les bains tempérés et glacés, les chutes thermales et nordiques, la piscine ainsi que les aires de détentes extérieures. De plus, il annonce une météo ensoleillée ce dimanche! Bonne idée non? À noter que les services de massothérapie et de manucure-pédicure sont aussi disponibles.

Tous les détails ici.

2. Un pique-nique royale au centre-ville

Que vous soyez à Québec ou à Montréal, les hôtels Fairmont Queen Elizabeth à Montréal ou le Fairmont Le Château Frontenac à Québec vous proposent une formule de pique-nique pour emporter. À Québec, tous les samedis de l’été, le pique-nique signé Château Frontenac est offert aux gourmands de la Capitale : salade et trempette, plateau de fromages et de charcuteries, sélection de mini sandwichs, desserts et plus encore. À Montréal, le Marché des Artisans du Queen Elizabeth vous a concocté des paniers gourmands composés de douze sushis, d’une salade californienne ou d’une fougasse grillée au Jambon de Parma accompagné d’un fromage local, d’un chou à la crème, d’une salade de fruits et d’une boisson.

Tous les détails sur le Fairmont Queen Elizabeth à Montréal ici.

Tous les détails sur le Fairmont Le Château Frontenac à Québec ici.

3. Une sortie culturelle au Musée des beaux-arts de Montréal

À vos masques! Le musée des beaux-arts de Montréal est ouvert au grand public, mais on demande le respect de la distanciation sociale et un nombre restreint de personnes à l’intérieur. Sur ce, il faut prendre rendez-vous sur le site et réserver vos billets pour vous assurer de pouvoir rentrer! De plus, le Musée présente cette saison l’exposition Riopelle : À la rencontre des territoires nordiques et des cultures, dédiée à Jean-Paul Riopelle, une figure emblématique de l’art moderne canadien.

Tous les détails ici.

4. Une activité plein air à l’autocueillette des tulipes

À vos caméras de vos téléphones intelligents, car c’est le temps de prendre des clichés dans les magnifiques champs de tulipes au Québec. Si maman est une créatrice de contenu, c’est le genre d’activité qu’elle va adorer! On se donne donc rendez-vous au concept d’autocueillette, situé à Laval ou à Boucherville. Vous pouvez marcher, vous imprégner de la beauté de la nature et cueillir votre propre bouquet, tout en respectant votre bulle familiale et les règles de distanciation sociale.

Tous les détails ici.

5. À la santé des mamans à l’ouverture des terrasses au Cidre Lacroix

Ce printemps, la fête des mamans coïncide avec la 5e édition de la Semaine du cidre du Québec. Et samedi la cidrerie Cidre Lacroix à Saint-Joseph-du-Lac lance le coup d’envoi de l'ouverture officielle de sa terrasse. Pour l’occasion, un menu barbecue sera servi avec poulet, côtes levées et saucisses grillés, avec un choix de salade, évidemment accompagné d’un verre de cidre. La maman foodie sera comblée de joie!

Tous les détails ici.

