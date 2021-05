Enfants sauvages, offrir du beau et du bio dans un bouquet

Partager







En achetant un bouquet de fleurs à l’occasion de la Fête des mères, il est fort probable que le bouquet préfabriqué soit bourré de pesticides en plus de venir de très loin sur la planète. En cultivant et distribuant des fleurs au Québec sans agents chimiques, la ferme florale Enfants sauvages propose une alternative locale à la géante industrie des fleurs coupées.

Le projet agricole Enfants sauvages est né de la rencontre de Thierry Bisaillon-Roy, spécialisé en gestion d’entreprise agricole biologique et Alice Berthe, designer florale et directrice de projet.

«On arrive vraiment à un bon moment. Les gens veulent du local, du biologique, du beau, du frais, de la nature et on leur livre ça dans un bouquet», explique Thierry Bisaillon-Roy, copropriétaire de la ferme, créée il y a trois ans.

En proposant des fleurs de saison issues d’une agriculture responsable et écologique, le couple d’entrepreneurs souhaite offrir une alternative à une industrie à l’impact environnemental énorme.

Offrir un cadeau empoisonné

Ces jolies fleurs «botoxées» qui survivent à plusieurs jours de transport ont non seulement un coût environnemental important, mais posent des risques très graves pour la santé de ceux et celles qui les cultivent. Les travailleurs un peu partout dans le monde doivent s'armer de masques à gaz et combinaisons pour se protéger des pesticides extrêmement toxiques.

«C’est ironique, mais quand on reçoit un bouquet de fleurs de chez le fleuriste, la dernière chose à faire c’est de mettre son nez dedans parce que c’est vraiment un cocktail chimique!», indique l’entrepreneure.

S’approprier le marché

Les fermes de petites surfaces poussent de plus en plus au Québec et le marché de la fleur coupée écoresponsable est en pleine ascension, selon Alice Berthe.

«Plus on va être de petites fermes sur de petites surfaces, plus le marché de la fleur coupée écoresponsable va prendre de la place parce qu’en ce moment, 90% des fleurs coupées viennent de l’étranger».

La plupart des producteurs de fleurs cultivent de manière écologique et livrent localement pour faire profiter la communauté à proximité.

«Si on se dit qu’il nous reste 10% des parts de marché, on ne va pas se battre entre nous. Il faut qu’on se tienne ensemble et qu’on prenne la part du 90%», ajoute Alice Berthe.