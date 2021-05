Guylaine Tremblay dénonce l'utilisation de son image par un groupe de contestation des mesures sanitaires

Partager







La comédienne Guylaine Tremblay s’est dite «bernée» après qu’elle soit apparue dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux par le groupe Action Coordination, qui conteste les mesures sanitaires.

Mise au courant de la situation, l’équipe de gérance de Tremblay a rapidement publié, jeudi en fin de journée, un message dénonçant la situation.

ATTENTION - ATTENTION Guylaine a été bernée et elle n'approuve aucunement son association à aucun mouvement de type... Publié par Guylaine Tremblay sur Jeudi 6 mai 2021



«Guylaine a été bernée et elle n'approuve aucunement son association à aucun mouvement de type complotiste, conspirationniste ou du même genre. Elle a fait une vidéo de bon coeur pour une famille endeuillée de leur mère qui se retrouve à être diffusée à travers des témoignages de gens dont elle se dissocie totalement», peut-on lire dans la publication Facebook.

• À lire aussi: 9 personnes qu’on ne s’attendait pas à voir au Bye Bye 2020



Comme l’a souligné La Presse dans un texte de Tristan Péloquin, la comédienne croyait rendre hommage à une dame récemment décédée du cancer et ne savait absolument pas qu’elle se retrouvait dans une vidéo faisant la promotion d’une manifestation contre les mesures sanitaires devant se tenir samedi prochain, à Québec.

«L’homme qui m’a demandé de lui envoyer un extrait vidéo m’a dit que je n’avais qu’à dire mon nom à la caméra, à dire que je suis comédienne et à ajouter la phrase “Je suis Justine”. Il ne m’a jamais dit que c’était pour une marche ou que ça se retrouverait dans une vidéo de cette teneur-là», a expliqué Guylaine Tremblay au journaliste.

• À lire aussi: [VIDÉO] Martin Drainville imite parfaitement Sonia Vachon, qui en pleure de rire

La marche en question a été organisation en hommage à Justine Bouchard, une femme décédée d’un cancer en mars dernier.



Compte tenu des circonstances entourant la COVID-19, elle avait dû aller à l’extérieur pour recevoir la visite de ses proches, avant de rendre l’âme peu de temps après.



Dans un communiqué publié sur Facebook, Patrice Rathé, le fils de Justine Bouchard, qualifie les mesures mises en place par le gouvernement Legault d’ «inaccaptables».

Communiqué de Presse : Manifestations du 8 Mai 2021 #JeSuisJustine Press Release : May 8th 2021 Demonstrations Je Suis... Publié par Action Coordination sur Jeudi 6 mai 2021



Guylaine Tremblay, elle, pensait agir par compassion en rendant hommage à la dame, mais ne savait pas que son image serait utilisée à des fins politiques.

• À lire aussi: Olivier Primeau vend maintenant un hamburger qui se cuit au four micro-ondes en une minute



«La teneur du message, c’était un fils qui voulait rendre hommage à sa mère. Mais là, on me met à côté de gens qui disent qu’ils seront à la marche. C’est comme si je cautionnais ça. Je suis un peu en état de choc», a dit l’actrice à La Presse.

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s

s